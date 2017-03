Giá vàng phá đáy 38 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, nắm giữ vàng thời điểm này hết sức rủi ro khi khoảng cách chênh lệch bị đẩy lên 6,4 triệu đồng/lượng.







Theo An Hạ (DT)



Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 26/6, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 38,15 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,35 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm mạnh mỗi chiều 400.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch chiều qua.Cùng xu hướng giảm mạnh, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết giao dịch của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý “mất” 410.000 đồng/lượng và 270.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống mức 38,18 triệu đồng/lượng - 38,4 triệu đồng/lượng.Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 38,05 triệu đồng/lượng - 38,35 triệu đồng/lượng, giảm mạnh mỗi chiều 420.000 đồng/lượng và 320.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.Dù giá vàng đang lao dốc “không phanh” nhưng khoảng cách chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới lại bị đẩy lên mức 6,4 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy, việc người dân tranh thủ giá vàng đi xuống để mua tích trữ trong thời điểm này là hết sức rủi ro.Bởi nhiều dự báo cho thấy, giá vàng sẽ còn giảm mạnh trong thời gian tới, nhất là khi các ngân hàng tất toán xong tài khoản với khách hàng sau ngày 30/6., lúc 8h50 sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco có biên độ giảm gần 22 USD, giao dịch ở mức 1.255,9 USD/ounce.Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên hôm qua giảm 0,2% xuống còn 1.275,1 USD/ounce.Giá vàng chịu sức ép giảm mạnh khi đồng USD tăng giá phiên thứ 5 liên tiếp so với các tiền tệ chủ chốt.Cùng với đó, số liệu kinh tế Mỹ công bố hôm qua tiếp tục cho thấy tín hiệu lạc quan. Theo khảo sát của Conference Board, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 của Mỹ tăng lên 81,4 điểm, vượt mọi dự báo và cao nhất kể từ tháng 1/2008.Chỉ số này tăng vọt so với 74,3 điểm trong tháng 5. Bên cạnh đó, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Mỹ tăng vượt dự báo với mức tăng 3,6% trong tháng 5.Tuần trước, giá vàng lao dốc 7% sau khi Chủ tịch Fed Ben Bernanke tuyên bố có thể ngừng nới lỏng tiền tệ trong năm nay và ngừng hẳn vào năm tới, nếu kinh tế Mỹ tiếp tục được cải thiện.Tính chung từ đầu năm tới nay, giá vàng giảm tổng cộng 24% và đang hướng đến quý giảm tồi tệ nhất trong 30 năm trở lại đây. Hàng loạt ngân hàng đầu tư vừa hạ dự báo giá vàng như Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, HSBC...phản ánh một triển vọng u ám cho kim loại quý này.Theo Exchange Traded Gold, quỹ tín thác vàng SPDR Gold Trust bán ra 16,23 tấn vàng hôm qua 25/6, phiên bán ra thứ 7 liên tiếp. Đây là phiên bán tháo mạnh nhất của quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới trong hơn 2 tháng trở lại đây.Kể từ đầu năm nay, quỹ này bán ra tổng cộng hơn 381 tấn vàng do giá vàng lao dốc, tương đương xóa đi 32,4 tỷ USD giá trị quỹ. Lượng nắm giữ của SPDR Gold Trust hiện giảm còn 969,5 tấn, trị giá 39,85 tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 2/2009.