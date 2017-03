Giá vàng phá mốc 45,6 triệu đồng

Giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục nóng trong ngày hôm nay.

Ảnh: Hoàng Hà



Theo Lệ Chi - Song Linh (VNE)



Giá vàng lại tiếp tục nhảy múa trong phiên giao dịch sáng nay khi thị trường thế giới tiếp tục lên cơn sốt trước các thông tin ngày một tồi tệ hơn về tình hình kinh tế Mỹ. Giá thế giới sáng nay đã phá mốc 1.745 USD một ounce, đẩy trong nước lên 45,65 triệu đồng một lượngCông ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC báo giá vàng sáng nay là 44,5-45 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh so với mốc chốt hơn 44 triệu đồng cuối chiều qua. Nhưng ít phút sau, theo diễn biến thế giới, giá của công ty đã nâng lên 44,7-45,3 triệu đồng một lượng tại TP HCM.Đến 8h58, giá vàng SJC tại TP HCM đã là 44,8-45,4 triệu đồng. Tại Hà Nội, giá bán là 45,2 triệu đồng một lượng.Đến 9h22, công ty báo giá 44,9-45,5 triệu đồng một lượng tại TP HCM, tại Hà Nội giá bán là 45,52. Nhưng tại các tỉnh Cà Mau, Buôn Mê Thuột giá lên 45,6 triệu đồng một lượng.Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) cũng không chịu kém trong cuộc đua cập nhật bảng điện tử. Giá SJC tại đơn vị này lúc 9h30 là 44,9 - 45,6 triệu đồng một lượng.Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ Vàng miếng SJC tại khu vực Hà Nội sáng nay là 44,70 - 45,25 triệu đồng một lượng. Bán sỉ niêm yết ở mức mua vào 44,65 - 45,3 triệu đồng một lượng.Nguồn tin từ một công ty vàng bạc quy mô lớn cho biết dù các cửa hàng niêm yết cao, nhà đầu tư có thể mua thấp hơn khoảng vài trăm nghìn đồng một lượng.Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch đạt khoảng 2.500 lượng, trong đó chiếm 80% là khách hàng lẻ đi mua.Nhiều khả năng thị trường vàng trong nước hôm nay sẽ lại trải qua phen chấn động. Ngân hàng Nhà nước cuối chiều qua tuyên bố mạnh tay can thiệp thị trường, thậm chí cho phép nhập khẩu vàng.Sự tháo chạy của giới đầu tư khỏi các hàng hóa khác và đổ xô tìm đến vàng đã khiến giá kim loại quý quốc tế tăng như vũ bão, tiếp tục ghi nhận mốc kỷ lục mới 1.746 USD một ounce trong phiên giao dịch châu Á sáng nay.Sau khi Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm xuống AA+, thị trường tài chính quốc tế dường như rối loạn. Nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới đều tìm đến vàng. Bằng chứng là Quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới sau 2 phiên không có động thái nào cũng đã mua vào 23,52 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày 8/8, nâng lượng nắm giữ lên 1.309,92 tấn, mức cao nhất 1 năm qua.Chính lực mua tăng mạnh đã thúc giá vàng đi lên khá mạnh mẽ. Ngay lúc mở cửa phiên châu Á sáng nay, giá kim loại quý đã vọt lên 1.732 USD lúc 8h30 (giờ Hà Nội), tăng 15,50 USD so với giá chốt phiên. Một tiếng sau, giá đã lên tới 1.746 USD một ounce. Nếu quy đổi ra tiền Việt, giá vàng hiện vào khoảng 43,2 triệu đồng một lượng chưa bao gồm phí vận chuyển, gia công.Trước đó, trong ngày giao dịch 8/8, giá vàng đã có một phen biến động mạnh và liên tiếp lập kỷ lục sau việc Standard & Poor's tước hạn mức AAA của Mỹ cuối tuần trước. Đầu tiên là đỉnh cao 1.713 USD một ounce được ghi nhận lúc 13h (giờ Hà Nội). Sau đó giá điều chỉnh nhẹ và loay hoay quanh mốc 1.700 USD suốt phiên châu Âu. Nhưng khi bước qua giờ New York 8/8, giá lại trỗi lên mạnh mẽ, hướng thẳng về mốc `1.720 USD. Đến khoảng 1h sáng (giờ Hà Nội) giá vàng thế giới đã tiếp cận được mốc giá này. Và chốt ngày tại mức 1.719 USD một ounce, tăng gần 60 USD so với phiên cuối tuần trước.Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tại New York cũng tăng vọt 61,40 USD mỗi ounce (3,7%) lên 1,713,20 USD một ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 21%.Theo các chuyên gia quốc tế, việc Mỹ rớt hạng tín nhiệm cùng diễn biến nợ công châu Âu không mấy tiến triển khiến giới đầu tư nghi ngờ về sự ổn định của các nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn là nhân tố quan trọng hỗ trợ cho sự bứt phá mạnh của giá vàng.Hôm qua, Ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới Goldman Sachs cũng đã nâng dự báo giá vàng giai đoạn 6 tháng tới lên 1.730 USD một ounce và trong 12 tháng tới là 1.860 USD (mức trước đó lần lượt là 1.635 USD và 1.730 USD đưa ra trong tháng 7).Cùng với vàng, một số kim loại khác cũng tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần. Hợp đồng bạc giao tháng 9 tăng 1,17 USD một ounce (3,1%) lên 39,38 USD mỗi ounce. Giá bạch kim giao tháng 10 tăng 4,5 USD lên 1.723,60 USD mỗi ounce.Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 trên sàn NYMEX lại tiếp tục rớt mạnh 5,57 USD một thùng xuống 81,31 USD.