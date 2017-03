Giá vàng phát tín hiệu tăng trở lại

Biểu giá vàng online của Tập đoàn DOJI thay đổi liên tục trong sáng nay, đến 8h24, giá bán đứng ở 37,75 triệu đồng sau khi tăng giảm trong khoảng vài chục nghìn đồng trước đó. Chiều thu mua rẻ hơn 200.000 đồng.



Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá tăng 100.000 đồng ở chiều bán lên 37,75 triệu đồng. Niêm yết mua tăng 120.000 đồng so với cuối tuần, lên 37,62 triệu đồng một lượng.



Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý đưa ra mức giá 37,57 - 37,75 triệu đồng lần lượt ở hai chiều mua vào - bán ra.



Giá trong nước đang tăng theo diễn biến thế giới. Tính đến 8h49, vàng tại thị trường châu Á lên 1.330 USD, tăng 2,2 USD so với mở cửa.



Thị trường trong nước vừa trải qua một tuần giảm hơn 750.000 đồng một lượng. Tuy nhiên giá quốc tế lại giảm hơn 1,5 triệu đồng. Do đó, chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên 3,8 triệu đồng sáng nay.



Khi giá giảm mạnh, lượng người đi bán vàng lập tức xuống theo. Nếu như vài ngày trước đó, tỷ lệ người mua - bán vàng là 5:5 thì trong cuối tuần, cứ 7-8 người đi mua thì có 2-3 người đi bán vàng, PNJ cho biết. Cùng lúc đó, khách mua vàng lại tăng gấp rưỡi với khối lượng mua từ 500 lên 800 lượng tại Công ty này.



Còn trên thị trường quốc tế, giá giảm mạnh tuần vừa rồi sau khi có những tín hiệu khả quan về căng thẳng Syria và kinh tế Mỹ. Tuần này, thị trường chờ đợi phiên họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), kết thúc vào thứ tư.



Dự kiến bài phát biểu cuối phiên họp sẽ có tác động đáng kể tới thị trường vàng. Hiện có hai luồng dự báo khác nhau về giá vàng tuần này. Số đông hơn cho rằng giá sẽ tăng vì FED sẽ cắt giảm khối lượng in tiền để kích thích kinh tế. Một số khác nhận định giá vẫn có cơ hội tăng vì FED có thể không giảm gói nới lỏng nhiều như dự kiến, và vì căng thẳng tại Syria vẫn chưa có kết quả cuối cùng.





Theo Thanh Bình (VNE)