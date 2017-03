Giá vàng phục hồi nhẹ sau đợt giảm sâu

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp công bố giá vàng cao hơn hôm qua từ 100.000 đến 200.000 đồng. Niêm yết bán phục hồi nhẹ lên 43,5 triệu đồng sau khi thị trường vàng châu Á sáng nay tăng nhẹ. Tại TP HCM, giá mua và bán phổ biến ở 43,1 - 43,5 triệu đồng tính đến 9h.



Còn tại Hà Nội, tính đến 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 43,47 - 43,67 triệu đồng, tăng lần lượt 270.000 - 170.000 đồng.



Hôm qua là một ngày giao dịch sôi động của các doanh nghiệp vàng khi người dân tranh thủ lúc giá giảm để mua. Tổng cộng trong ngày 15/12, Tập đoàn DOJI mua vào bán ra 5.900 lượng, cao gấp đôi so với hôm trước. Trong đó đại đa số vẫn là khách đi mua. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, riêng buổi sáng đã giao dịch được 7.000 lượng.



Tuy giá đã giảm mạnh nhưng trên thực tế, vàng trong nước vẫn đắt hơn giá quốc tế quy đổi trên 3 triệu đồng một lượng. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá tự do sáng nay, hiện mỗi lượng vàng thế giới tương đương 40,4 triệu đồng.



Còn trên thị trường quốc tế, hôm qua, thị trường vàng tiếp tục ngày mất giá thứ tư liên tiếp do đồng đôla vẫn tiếp tục tăng điểm khi khủng hoảng nợ châu Âu chưa có lối thoát. Giá giao ngay tiếp tục hạ thêm 0,5% xuống 1.566,55 USD một ounce, sau khi giảm tới 8% trong 3 ngày liên tiếp trước đó. Thị trường đang hướng tới tuần mất giá trầm trọng nhất kể từ ngày 23/9.



Trong khi đó, đồng đôla lại vươn lên mức cao nhất suốt 11 tháng so với euro. Đôla tăng giá là nguyên nhân khiến nhu cầu vàng đi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26.9.



Trong gần 3 năm, lần đầu tiên giá vàng xuống dưới đường trung bình giá của 200 ngày, khiến các nhà phân tích cho rằng thị trường có thể tiếp tục đi xuống. Trước đó, hồi tháng 9 vàng giao ngay đạt đỉnh 1.921,15 USD và từ đó đến nay đã giảm 18%.



Đến sáng nay, thị trường tại châu Á đi lên. Tính đến 9h24 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.581,90 USD, tăng 11,30 USD so với mở cửa.





Theo Thanh Bình (VNE)