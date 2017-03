Giá vàng phục hồi về 46,5 triệu đồng

Tại TP HCM, các thương hiệu vàng lớn để giá bán vàng ở 46,5 triệu đồng vào đầu ngay, tăng 200.000 đồng so với đóng cửa hôm qua. Tuy nhiên, giá nhanh chóng lùi về 46,4 triệu đồng tính đến 9h sau khi thị trường quốc tế đi xuống.



Tương tự, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá vàng tại hệ thống SJC Hà Nội cũng ở mức 46,2 - 46,4 triệu đồng lúc 9h sáng, mua vào bán ra tăng 70.000 đồng so với đóng cửa chiều qua.



Tính đến 8h40, vàng miếng SBJ đầu ngày được niêm yết giá giao dịch ở mức 46,35 - 46,50 triệu đồng mỗi lượng, tăng 200.000 đồng so với giá cuối buổi chiều ngày hôm qua.



Chiều qua, do ảnh hưởng của đà giảm quốc tế nên thị trường trong nước đi xuống liên tục kể từ đầu ngày, đóng cửa ở quanh mức bán ra 46,3 triệu đồng mỗi lượng.







Thị trường vàng quốc tế tiếp tục đi xuống sau hai ngày giảm liên tiếp. Ảnh: Bloomberg

Thị trường vàng quốc tế tiếp tục đi xuống sau hai ngày giảm liên tiếp. Ảnh: Bloomberg

Theo Thanh Bình ( VNE)



Giao dịch trên thị trường vẫn kém sôi động, lực mua lẫn bán đều yếu, các doanh nghiệp cho biết. Tại Sacombank-SBJ, hệ thống ghi nhận ngày hôm qua, lượng giao dịch vàng miếng của công ty này tiếp tục giảm khi mà tổng 2 chiều mua bán chưa tới 700 lượng.Trên thị trường quốc tế hôm qua, giá đi xuống ngày thứ hai liên tiếp do đôla Mỹ tăng điểm. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng sau khi tỷ phú John Paulson giảm 36% lượng đầu tư vàng tại quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR trong quỹ vừa rồi.Vàng giao ngay giàm 17,10 USD, tương đương 1% xuống 1.763,32 USD một ounce tính đến 9h18 sáng theo giờ London vào hôm qua. Tại sàn Comex ở New York, hợp đồng giao tháng 12 mất 0,8% xuống 1.764,10 USD.Cụ thể, nhà đầu tư lớn nhất tại SPDR là tập đoàn Paulson & Co. của ông này đã cắt giảm cổ phần tại SPDR từ 31,5 triệu cổ phiếu hồi quý 2 xuống còn 20,3 triệu vào quý 3 năm nay. Cùng lúc đõ, một quỹ đầu tư lớn khác là Eton Park Capital Management LP đã bán toàn bộ 813.000 cổ phiếu tại đây.Tuy nhiên, ngược lại quỹ đầu tư của tỷ phú Mỹ George Soros lại tăng lượng nắm giữ từ 42.800 lên 48.350 cổ phiếu.Đến sáng nay, thị trường tiếp tục xu hướng giảm. Tính đến 9h07 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.774,20 USD, mất 6,90 USD so với mở cửa.