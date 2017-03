Giá vàng quay đầu giảm

Vàng trong nước đang quay về mốc 39,8 triệu đồng do

sự đi xuống của giá quốc tế. Ảnh: Tuệ Minh.

Theo Tuệ Minh ( VNE)



Sáng nay, các thương hiệu lớn trong nước niêm yết mua bán vàng miếng ở 39,72-39,80 triệu đồng mỗi lượng, giảm lần lượt 120.000 đồng so với giá chốt ngày hôm qua.Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI lúc 8h45 sáng công bố mua bán lẻ ở 39,71-39,79 triệu đồng, mất 80.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán. Biên độ mua bán chênh lệch 80.000 đồng. Trong khi đó, giao dịch sỉ tại đơn vị này là 39,72-39,78 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch 60.000 đồng.Cả ngày hôm qua, tổng lượng giao dịch của đơn vị này tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chỉ đạt 2.200 lượng, thấp hơn nhiều so với những ngày trước. Nguyên nhân là sự thăm dò, nghe ngóng tình hình của người dân trước sự tăng giảm của giá vàng trong những ngày gần đây.Những thông tin không mấy tươi sáng trong vấn đề nâng trần nợ của Mỹ, cộng thêm tác động từ việc tổ chức Moody's hạ 3 bậc tín nhiệm của Hy Lạp khiến cho các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một hầm trú ẩn an toàn.Dù thế, trong phiên giao dịch Á, Âu, vàng đã có dấu hiệu đi xuống do sự tin tưởng vào sự cứu trợ dành cho Hy Lạp. Chính trong báo cáo, tổ chức Moody's cũng cho hay triển vọng xếp hạng của Hy Lạp được giữ ở mức "đang tiến triển" (developing), thay vì đánh giá "tích cực" hoặc "tiêu cực" như thông lệ.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước vẫn trụ ở 20.608 đồng. Đây là ngày thứ 15 liên tiếp tỷ giá giữ nguyên ở mốc này.Các ngân hàng thương mại có xu hướng điều chỉnh nhẹ mua bán đôla Mỹ. Tại Vietcombank sáng nay, tỷ giá USD/VND là 20.560-20.610 đồng, tăng 10 đồng chiều thu mua so với sáng qua. ACB cũng nâng giá thu gom và bán ra thêm 10 đồng, niêm yết ở 20.540-20.610 đồng.Trên thị trường tự do, giá có xu hướng quay về mốc cách đây một tuần. Tại Hà Trung (Hà Nội), các điểm thu đổi ngoại tệ công bố ở 20.560-20.580 đồng.