Giá vàng quay đầu giảm

Sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 37,27 - 37,43 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, chiều bán hạ 130.000 đồng và mua giảm 190.000 đồng. Cả 2 doanh nghiệp Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý đều niêm yết mua - bán ở 37,3 - 37,45 triệu đồng tính đến 8h35.



Vàng trong nước giảm nhẹ theo sau đà đi xuống của thị trường quốc tế. Hôm qua là một ngày khá biến động khi giá có lúc leo lên 1.343 USD, tuy nhiên hạ xuống còn 1.327 USD về cuối ngày. Đến sáng nay, xu hướng giảm vẫn tiếp tục diễn ra với mức độ dè dặt.







Giá vàng cuối quý II hầu như không đổi so với đầu quý. Trong khi đó, thị trường quốc tế vừa có quý tăng đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Anh Quân



Theo Thanh Bình (VNE)



So với đầu quý II, thị trường trong nước chỉ tăng vài chục nghìn đồng một lượng. Ba tháng vừa rồi, độ biến động của giá quốc tế dao động trong khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên giá bán vàng SJC chỉ dao động trong khoảng 1,7 triệu đồng, thấp nhất ở 37,1 và cao nhất 38,8 triệu đồng mỗi lượng.Tính chung cả quý, thị trường quốc tế đã tăng 7,7% và là quý tăng đầu tiên kể từ quý III năm ngoái. Trước đó, trong quý II, mỗi ounce vàng hạ tới 23% giá trị. Thời điểm đó, thị trường từng chứng kiến hai đợt giảm giá "sốc", điển hình là hai ngày giảm tới 225 USD một ounce vàng hồi tháng tư.Triển vọng cho thị trường thời gian tới không mấy sáng sủa trong mắt giới phân tích. Căng thẳng tại khu vực Syria đã hạ nhiệt nhiều. Còn tại Mỹ, tranh luận về chương trình cải cách y tế của Mỹ và trần nợ công đang gây ra nhiều bất ổn về giá vàng. Dù vừa có quý tăng nhưng vàng vẫn thấp hơn 20% giá trị so với đầu năm. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) không sớm thì muộn sẽ rút bớt gói in tiền ra thị trường khiến vàng mất sức hấp dẫn trong vai trò chống lạm phát.Trong cuộc họp được kỳ vọng hồi tháng 9, FED đã không đưa ra bất cứ thông tin nào về việc rút hay không rút gói in tiền. Hiện nhà đầu tư chờ đợi phiên họp sắp tới của FED, sẽ diễn ra vào ngày 29-30/10 tới.