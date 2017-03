Giá vàng quay đầu giảm mạnh

Vàng trong nước đã mất 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua

Theo Tuệ Minh (VNE)



Các doanh nghiệp lớn ở TP HCM thông báo mua bán vàng miếng đầu ngày ở 39,27 - 39,35 triệu đồng một lượng, tụt 300.000 đồng so với giá chốt ngày hôm qua.Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 9h sáng mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 39,24 - 39,32 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch mua bán là 80.000 đồng. Giá mua bán buôn, đơn vị này thông báo ở 39,25 - 39,32 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua và bán là 70.000 đồng.Theo bà Trần Như My, Giám đốc kinh doanh, khối lượng giao dịch cả ngày hôm qua đạt 7.000 lượng trong lượng mua vào là 4.500 lượng, bán ra 2.500 lượng. Bà My cho hay, khi giá vàng bắt đầu giảm từ cuối chiều qua, người dân ồ ạt đến bán vì lo giá sẽ xuống tiếp khiến cho lượng giao dịch tăng gấp đôi so với sáng.Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn DOJI nhận định, về cơ bản, trong thời điểm hiện nay, giá trong nước đang biến động theo đà thế giới. Khi thị trường quốc tế giảm hay tăng nhiệt về giá, các doanh nghiệp kinh doanh trong nước cũng sẽ có sự điều chỉnh tương ứng.Thị trường quốc tế vừa trải qua một phiên giao dịch biến động mạnh do thông tin từ phiên họp quyết định trần nợ công Mỹ. Tổng thống Barack Obama đưa ra kế hoạch cắt giảm ngân sách 3.700 tỷ USD khiến cho nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới có dấu hiệu tươi sáng hơn. Xu hướng mua vàng như là tài sản đảm bảo rủi ro của các nhà đầu tư quốc tế đã chùng lại.Phiên giao dịch đêm qua là một phiên đầy biến động, khi vàng liên tiếp giằng co ở 1.600 USD một ounce. 8h sáng nay, vàng giao ngay phiên Á, Âu đứng ở ngưỡng 1.588 USD mỗi ounce, giảm mạnh so với mức 1.606 USD của một ngày trước.Vàng giao ngay tháng 8 tại sàn Comex, New York chốt phiên cũng giảm 1,3 USD, xuống còn ở 1.601 USD mỗi ounce. Các nhà đầu tư đang có xu hướng bán tháo mạnh. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust sau hai phiên liên tiếp mua vàng với số lượng lớn vào ngày 15/7 và 18/7, vào phiên giao dịch hôm qua đã đẩy ra hơn 3 tấn.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, vẫn ở 20.608 đồng. Cơ bản, ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi. Vietcombank mua bán USD quanh 20.550 - 20.600 đồng. ACB cũng giữ nguyên giá so với những ngày trước đó, ở 20.530 - 20.600 đồng.