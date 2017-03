Giá vàng quay đầu tăng trên 43 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp đồng loạt đẩy giá vàng tăng vọt sau khi giảm mạnh vào chiều qua. Đầu ngày, các doanh nghiệp lớn chủ yếu bán ra ở 43,2 triệu đồng, mua vào 32,9 triệu đồng một lượng. Không dừng ở đó, giá vẫn tiếp tục tăng lên sau khi mở cửa, leo lên mức 42,95 - 42,25 triệu đồng tính đến 8h42.



Lúc 8h43 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng tại hệ thống SJC Hà Nội ở 43,25 - 43,45 triệu đồng, tăng 50.000 đồng so với ít phút trước.



Mức giá sáng nay của các doanh nghiệp cao hơn nhiều so với chiều qua. Khi đó, thị trường quốc tế đi xuống mạnh khiến vàng trong nước có lúc chỉ còn 42,9 triệu đồng mỗi lượng (bán ra) vào 15h30 ngày 20/10. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 26/9.



Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục leo thang, tăng 10 đồng so với hôm qua lên mức 20.748 đồng. Ngay lập tức các ngân hàng thương mại đẩy niêm yết lên kịch trần ở 20.950 - 20.955 đồng (mua vào - bán ra).







Giá vàng hồi phục sau khi rớt xuống 42,9 triệu đồng chiều qua. Ảnh: Công Tâm

Theo Thanh Bình ( VNE)



Thị trường vàng quốc tế hôm qua đi xuống phiên thứ tư liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 12 mất 34,12 USD, tương đương 2,1% xuống đóng cửa ở 1.612,90 USD tại sàn giao dịch hàng hóa Comex tại New York. Trong phiên, có lúc giá xuống 1.606,30 USD, thấp nhất kể từ cuối tháng 9. Thị trường đang hướng đến tuần mất giá lớn nhất trong vòng một tháng.Hôm qua, chứng khoán Mỹ lẫn USD đều đi xuống nhưng vàng cũng không tận dụng được cơ hội để bứt lên. Những tuần gần đây, vàng không còn được xem là một kênh trú ẩn an toàn trong cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu hay triển vọng kinh tế u ám toàn cầu. Chừng nào vàng vẫn chưa khôi phục được vai trò này, giá sẽ vẫn còn giảm, một chuyên gia từ MF Global nói.Sáng nay, thị trường dao động trong khoảng hẹp khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khối EU. Tính đến 8h35 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.623,30 USD, tăng nhẹ 3,10 USD so với mở cửa.