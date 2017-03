Giá vàng quay lại mốc 31,3 triệu đồng

Đầu ngày, vàng miếng thương hiệu SJC tại TP HCM được mua và bán ở 31,15 -31,19 triệu đồng, giảm 70.000 đồng so với thời điểm 15h30 chiều qua.

Tuy nhiên, đến 9h49, niêm yết nhanh chóng nhảy vọt lên 31,23 - 31,27 triệu đồng khi thị trường quốc tế mới kịp nhích chưa đến 1 USD mỗi ounce.

Tương tự tại Hà Nội, các cửa hàng cũng nhanh tay điều chỉnh chiều bán lên 31,30 triệu đồng, cao hơn 60.000 đồng so với đầu ngày. Chiều hôm qua, có lúc giá bán SJC tại Hà Nội chỉ còn 31,18 triệu đồng một lượng. Giá thu mua tính đến 9h50 sáng nay đang để ở 31,25 triệu đồng.

Lúc 9h50, sau 5 lần thay đổi niêm yết theo chiều hướng tăng, vàng miếng SBJ có giá 31,23 - 31,25 triệu đồng. Khoảng cách giữa chiều mua và bán được co hẹp từ 100.000 đồng trong những ngày biến động vừa rồi xuống chỉ còn 20.000 đồng hiện nay.

Thị trường thế giới vừa trải qua phiên giao dịch nhiều biến động.

Hôm qua, vàng giao ngay một lần nữa lập kỷ lục mới ở 1.315,80 USD. Nhưng ngay sau đó, giá thụt lùi 0,2% xuống còn 1.306 USD do áp lực chốt lời.

Ngoài ra, hai cáo cáo khả quan về kinh tế Mỹ, cộng thêm thông tin số lượng người mới thất nghiệp tuần giảm xuống cũng hỗ trợ cho đồng đôla đi lên, nhờ đó tạo áp lực lên thị trường vàng.

Mặc dù vậy, vàng tháng 9 vẫn khép lại với đà tăng tháng thứ 8 liên tiếp khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kiên quyết chưa tăng lãi suất cơ bản. Sau khi có 11 phiên đi lên trong số 13 phiên, vàng có thêm tổng cộng 5% giá trị so với đầu tháng.

Sáng nay tại châu Á, biểu đồ giá dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư loay hoay tìm xu hướng đầu ngày. Tính đến 9h46 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.310,20 USD, nhích nhẹ 0,70 USD so với mở cửa.

Có những tin đồn cho thấy FED, Bank of England và Bank of Japan sẽ đồng thuận hạn chế sự gia tăng của lãi suất cơ bản, đây tiếp tục là yếu tố thuận lợi cho thị trường vàng. Trong báo cáo mới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết đã bán 18,5 tấn vàng trong tháng 8, tăng so với con số 16,9 tấn hồi tháng 7.

Theo Thanh Bình (VNE)