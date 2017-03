Giá vàng quay về vùng 44,5 triệu

44,2 triệu đồng thu mua, 44,6 triệu đồng bán ra là mức giá được nhiều doanh nghiệp niêm yết sáng nay đối với vàng miếng. So với chốt ngày hôm qua, mỗi lượng đã để mất hơn 1 triệu đồng. Còn nếu so với giá niêm yết đầu ngày hôm qua, giá thu gom rẻ hơn 500.000 đồng còn bán ra cũng thấp hơn 200.000 đồng.



Trên thị trường quốc tế, giá có dấu hiệu nhích lên vào phiên châu Âu, có thời điểm gần chạm 1.680 USD mỗi ounce. Song đến phiên châu Á, vàng giao ngay đang giảm xuống vùng 1.635 USD. Trên bảng điện tử Kitco, lúc 8h30 giờ Hà Nội, giá giao ngay chốt trên 1.640 USD, nhưng chỉ 3 phút sau, mức này quay về 1.635,7 USD.







Theo Tuệ Minh (VNE)



Tính quy đổi theo tỷ giá đôla tự do khoảng 21.270 đồng (đã bao gồm các khoản phí vận chuyển, gia công…), giá quốc tế tương đương với khoảng 42,5 triệu đồng mỗi lượng, vẫn thấp hơn trong nước hơn 2 triệu đồng.Trên sàn Comex (Mỹ), vàng giao tháng 12 chốt phiên cũng tăng hơn 64 USD (tương đương với 4,1%) lên 1.659,6 USD mỗi ounce.Tỷ giá đôla trên thị trường tự do, đến ngày hôm qua, có xu hướng giảm nhẹ so với trước. Tại phố Hà Trung (Hà Nội), mua bán USD đến cuối ngày là 21.230 - 21.270 đồng (mua vào- bán ra). So với hôm thứ hai (26/9), mỗi USD đã rẻ đi 20 đồng.Trong các ngân hàng thương mại, mua bán đồng bạc xanh có giá niêm yết tương đối ổn định. Hầu hết các nhà băng vẫn để mức bán ra kịch trần 20.834 đồng, trong khi thu mua ở 20.800- 20.830 đồng. Tỷ giá liên ngân hàng, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, đến sáng nay vẫn ổn định ở 20.628 đồng như nhiều ngày nay. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua bán là 20.600- 20.834 đồng.