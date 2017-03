Giá vàng quốc tế giảm sâu sau khi lập đỉnh

Thị trường thế giới vừa trải qua một ngày biến động mạnh về giá. Trong phiên châu Âu 6/9, giá đã bật cao và lập kỷ lục 1.920 USD vào lúc hơn 13h30 (giờ Hà Nội) khi nỗi lo về nợ công châu Âu chưa mấy sáng sủa, đồng thời bao trùm lên thị trường là sự lo lắng về một cuộc suy thoái toàn cầu.



Tuy nhiên, đến gần 15h, giá bất ngờ rớt xuống còn 1.860,2 USD một ounce, mất gần 60 USD so với đỉnh cao do tâm lý hoang mang của nhà đầu tư khi có thông tin Thụy Sĩ neo tỷ giá đồng Franc ở mức 1,20 Franc trên mỗi euro nhằm ngăn đà tăng giá quá mạnh thời gian qua. Ngoài ra, việc đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực giảm giá lên vàng.





Giá vàng thế giới biến động mạnh. Ảnh: Gold.com

Theo Lệ Chi - Tuệ Minh ( VNE)



Nhưng 15 phút sau, thị trường lại đảo chiều nhờ lực mua bắt đáy, giá giành lại mốc 1.900 USD một ounce, sau đó loay hoai quanh vùng giá này một khoảng thời gian dài. Đến lúc bước vào giờ New York, giá lại rơi tự do và sụt giảm liền mạch gần 35 USD, xuống còn 1.863 USD lúc 23h (giờ Hà Nội). Sau đó, chốt ngày 1.873 USD, mất gần 27 USD so với phiên liền trước.Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) Trung Quốc hôm 5/9 cho biết sẽ tăng hạn mức giao dịch và tỷ lệ ký quỹ đối với các hợp đồng vàng và bạc kỳ hạn kể từ ngày 9/9 để ngăn biến động quá mức của các kim loại quý. Theo đó, tỷ lệ ký quỹ với vàng kỳ hạn sẽ tăng lên mức 13%, từ 12% trước đó. Và nếu sàn Comex cũng nối gót và nâng tỷ lệ ký quỹ thì khả năng giá vàng sẽ còn đối diện với việc điều chỉnh giảm mạnh.Tại phiên châu Á sáng nay, giá vàng chưa xác định rõ xu hướng, lúc tăng lúc giảm. Tính đến 8h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang đứng ở mức 1.873 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá Vietcombank 20.834 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với gần 47,1 triệu đồng.Trong khi các nhà đầu tư sôi sục chốt lời, các quỹ lớn vẫn đứng quan sát thị trường. Tính đến hết 6/9, lượng vàng quỹ tín thác SPDR Gold Trust nắm giữ vẫn là 1.232,31 tấn, tương đương với hơn 39,6 triệu ounce.Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng sáng nay vẫn neo ở 20.628 đồng. Trên website Vietcombank, giá thu gom 20.830 đồng, bán ra 20.834 đồng. Vietinbank cũng có giá mua vào, bán ra tương tự.Hôm 6/9, sự lo sợ khủng hoảng nợ công châu Âu sẽ kìm hãm đà hồi phục của nền kinh tế cũng khiến giá dầu thô sụt giảm. Đóng cửa phiên 6/9, dầu giao tháng 10 trên sàn Nymex mất 43 cent còn 86,02 USD mỗi thùng, thấp nhất từ 26/8. Từ đầu năm tới nay, giá dầu giảm 5,9%.