Giá vàng quốc tế ngày càng bỏ xa trong nước

Sau phiên điều chỉnh giảm mạnh hôm qua, đến 8h10 sáng nay, giá vàng SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Sacombank SBJ công bố ở mức 26,67 - 26,71 triệu đồng mỗi lượng, tăng 70.000 đồng cả chiều bán và mua so với sáng 5/5.

Thương hiệu vàng miếng SJC đầu ngày được niêm yết ở 26,67 - 26,73 triệu đồng, tăng 70.000 đồng so với hôm qua, khoảng cách giữa giá mua và bán được nâng lên 60.000 đồng. Cùng thời điểm, một số đại lý bán vàng SJC tại TP HCM công bố giá thu gom quanh 26,65 triệu đồng, trong khi mua vào là 26,73 triệu đồng một lượng.

Theo Công ty Sacombank - SBJ, giao dịch vàng trong nước vẫn khá chậm mặc dù giá kim loại quý tiếp tục nhích lên và tiến dần về mốc 27 triệu đồng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng khiến cho lực bán trong nước vẫn rất cầm chừng.

Khoảng cách giá giữa hai thị trường được nới rộng thêm khi trong nước tăng giá dè dặt còn quốc tế lại leo thang mạnh. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 18.980 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 27,13 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu). Như vậy, so với giá bán vàng miếng SJC trong nước, giá vàng thế giới quy đổi hiện đắt hơn khoảng 400.000 đồng, trong khi cao hơn giá mua vào tới 460.000 đồng.

Giá USD trên thị trường tự do sáng nay không thay đổi nhiều. Một số điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội niêm yết giá mua, bán USD tại 18.970 - 18.990 đồng. Giá thu gom của hầu hết điểm thu mua ngoại tệ ở TP HCM đầu ngày thấp hơn Hà Nội 10 đồng quanh 18.960 đồng, nhưng giá bán ra ở một số nơi cao hơn 10 đồng, lên 19.000 đồng.

Trong khi đó, giá mua USD của các ngân hàng hiện đã vọt lên trên 19.000 đồng. Vietcombank công bố giá niêm yết 18.950 - 19.030 đồng (mua vào bán ra), tăng 30 đồng so với sáng qua. Eximbank sáng nay có giá mua vào, bán ra lần lượt thấp hơn của Vietcombank 20 đồng và 40 đồng tại 18.930 -18.990 đồng. Một số ngân hàng khác giá bán USD đều thấp hơn 19.000 đồng dao động quanh 18.990 đồng.

Thị trường vàng thế giới trong giờ giao dịch New York 5/5 có một phiên biến động mạnh. Có lúc giá tụt xuống dưới 1.157 USD một ounce do chịu áp lực tăng giá của đồng USD. Hôm qua, chỉ số USD Index đã tăng 0,62% lên mức 83,82 điểm trong khi euro tiếp tục giảm 0,83%. Tuy nhiên, về gần cuối phiên, giá lại vươn lên 1.171 USD ngay sau khi các quỹ đẩy mạnh mua vào ở mức thấp. Sau đó, giá kim loại quý quốc tế đóng cửa ngày ở mức cao 1.175 USD một ounce. Giá vàng giao tháng 6 đóng cửa phiên giao dịch 5/5 trên sàn Comex của New York cũng tăng 5,6 USD lên 1.174,8 USD một ounce.

Sáng nay, giá dầu giảm mạnh và xuống dưới ngưỡng 80 USD một thùng cùng với hoạt động bán thu lãi nhẹ của các nhà đầu tư đang gây áp lực đáng kể lên vàng. Tính đến 9h45 sáng nay, giá vàng trên thị trường châu Á đang đứng ở mức 1.174,40 USD một ounce.

Hôm nay, nhà đầu tư đón nhận các chỉ số kinh tế quan trọng như CPI của Thụy Sỹ, đơn hàng nhà máy Đức, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) họp và quyết định lãi suất, số người mất việc tuần của Mỹ.

Theo Lệ Chi ( VNE)