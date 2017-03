Giá vàng rời mốc 38 triệu đồng, đôla tiếp tục tăng

Mở cửa, Tập đoàn DOJI đưa giá bán vàng từ 38,1 triệu đồng hôm cuối tuần xuống 37,8 triệu đồng. Chiều mua cũng hạ 300.000 xuống 37,3 triệu đồng.



Tương tự, giá bán đã xuống dưới 38 triệu đồng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, đang niêm yết lần lượt ở 37,9 và 37,77 triệu đồng. Chiều thu mua của hai doanh nghiệp trên là 37,4 và 37,3 triệu đồng.



Như vậy sau 3 ngày tăng liên tiếp có lúc lên tới 38,5 triệu đồng một lượng, thị trường đang về gần với mốc thấp của ngày 3/7. Đà giảm trên thị trường thế giới là áp lực chính khiến trong nước đi xuống dù một vài xáo trộn về cung cầu nội tại.



Hiện mỗi ounce vàng quốc tế có giá 1.218 USD, tương đương 31,2 triệu đồng nếu quy theo tỷ giá ngân hàng và chưa bao gồm thuế phí, thấp hơn giá bán của các doanh nghiệp 6,6 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế các nhà nhập khẩu thường quy đổi giá vàng theo giá tỷ giá tự do. Nếu quy theo cách nay, chênh lệch giữa hai thị trường đang là 5,8 triệu đồng.



Sáng nay, tỷ giá ngân hàng vẫn duy trì như giữa tuần trước, tuy nhiên USD tự do tiếp tục tăng giá mạnh. Hôm thứ bảy, giá bán đôla Mỹ có thêm 15 đồng lên 21.750 đồng, sáng nay tăng tiếp lên 21.800 đồng. Tại các điểm thu đổi, chiều thu mua cũng tăng 50 đồng lên 21.720 đồng ăn một đôla Mỹ. Tuy nhiên, nếu khách mang đôla lẻ đến bán, cửa hàng sẽ "dìm" xuống vài giá so với niêm yết.



Theo giới chuyên gia, đôla tự do tăng chủ yếu do yếu tố tâm lý, bên cạnh những sức ép nhất định từ khu vực nhập khẩu, gồm hàng hóa, tư liệu sản xuất và cả vàng.





Theo Thanh Bình (VNE)