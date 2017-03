Giá vàng rời xa mốc 39 triệu đồng

Mở cửa giao dịch đầu ngày, Tập đoàn DOJI điều chỉnh giá mua bán giảm 240.000 đồng và 160.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa mỗi lượng vàng miếng SJC xuống sát 38,41-38,69 triệu đồng. Mức sụt giảm sáng nay cộng với sự suy giảm chiều 24/6, khiến giá rẻ đi khoảng 600.000 đồng so với đầu ngày hôm qua. Biên độ mua bán duy trì 280.000 đồng mỗi lượng.



Giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay cũng dao động quanh 38,48-38,85 triệu đồng, giảm 170.000 đồng chiều thu gom, còn bán ra không thay đổi nhiều so với cuối ngày 24/6.









Giá mua vàng về sát 38,4 triệu đồng. Ảnh: PV



Theo Lệ Chi (VNE)



Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết lúc 8h50, doanh nghiệp này thu mua và bán vàng SJC lần lượt ở 38,42-38,70 triệu đồng, giảm lần lượt 230.000 đồng và 150.000 đồng so với chiều hôm qua.Thị trường quốc tế chịu áp lực giảm giá, các hợp đồng giao ngay chốt phiên New York 24/6 mất hơn 15 USD, về 1283 USD.Đến sáng nay giá phục hồi nhẹ, lên 1.286 USD lúc 8h50, giờ Hà Nội. Nếu quy đổi với tỷ giá ngân hàng 20.930 đồng, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 32,6 triệu đồng, tức rẻ hơn các thương hiệu trong nước trên dưới 6 triệu đồng.Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu phiên thứ 35 để cung ứng thêm 26.000 lượng ra thị trường, phần nào hỗ trợ cho tiến trình tất toán dư nợ huy động của ngân hàng đúng hạn 30/6. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện thành công 34 phiên đấu thầu vàng miếng, với tổng khối lượng trúng thầu là 865.000 lượng (tương đương 33,3 tấn) trên tổng số 952.000 lượng chào thầu.