Giá vàng rời xa mốc 47 triệu đồng

Mở cửa ngày hôm nay, giá vàng miếng được các doanh nghiệp lớn tại TP HCM điều chỉnh giảm 80.000 đồng thu mua và bán ra so với cuối buổi chiều 31/8, niêm yết phổ biến 46,55-46,85 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, nếu so với sáng qua, giá vàng hiện rẻ hơn tới 450.000 đồng cả mua và bán.



Đến 9h, vàng miếng tiếp tục được các doanh nghiệp giảm giá thêm 150.000 đồng cả mua và bán, về quanh 46,40-46,70 triệu đồng mỗi lượng.





Giá vàng sáng nay thoái lui. Ảnh: Lệ Chi

Theo Lệ Chi (VNE)



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 8h45, công bố giá bán lẻ vàng miếng SJC là 46,50 - 46,80 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ mua bán chênh lệch 300.000 đồng. Bán sỉ cũng được đơn vị niêm yết ở mức mua vào 46,55 triệu đồng, bán ra 46,75 triệu đồng.Theo đại diện DOJI, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua bán của tập đoàn đạt khoảng 1.300 lượng, trong đó 80% là bán ra cho khách.Trên thị trường thế giới, do các thông tin kinh tế của Mỹ được công bố trái chiều (đơn đặt hàng của các nhà máy tháng 7 tăng tốt nhất trong 4 tháng, nhưng việc làm được tạo ra trong tháng này chỉ 91.000, thấp hơn 10.000 so với dự báo) nên giá kim loại quý trong phiên cuối tháng tám cũng ít biến động. Nguyên ngày, giao dịch giằng co quanh vùng giá 1.820-1.840 USD mỗi ounce.Sau đó, chốt phiên, giá vàng giao ngay mất 0,7% so với phiên liền trước, xuống 1.824 USD mỗi ounce. Trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex của New York tăng nhẹ 1,9 USD, lên 1.831 USD. Tính chung trong tháng tám, giá kim loại quý đã tăng 12%.Đến giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng đang đi xuống. Tính đến 9h10 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang đứng ở mốc 1.822 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá USD tự do 21.000 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 46,2 triệu đồng.Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng sáng nay vẫn neo ở 20.628 đồng. Trên website Vietcombank, giá thu gom 20.830 đồng, bán ra 20.834 đồng. Vietinbank cũng có giá mua vào, bán ra tương tự.