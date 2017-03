Giá vàng rơi xuống 18,5 triệu đồng mỗi lượng

Mỗi lượng SJC tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố lúc 8h sáng nay mua vào là 18,4 triệu đồng, lùi 80.000 đồng so với cuối chiều qua, giá bán cũng rơi xuống ngưỡng 18,5 triệu đồng. Các tiệm kim hoàn trên phố chào giá mua tương đương, nhưng bán ra mềm hơn, ở mức 18,48 triệu đồng.

Trên các sàn giao dịch, mốc 19 triệu đồng đã không thể trụ lại lâu hơn. Mức giá nhà đầu tư và sàn ACB gặp nhau là 18,90 triệu đồng tại 8h39 sáng nay, khi cao nhất, vàng được khớp tại 18,94 triệu, lùi 20.000 đồng so với khi mở cửa. Nhiều người tranh thủ đặt lệnh mua vào, với trên 21.000 lượng được thực hiện.

Theo ông Nguyễn Công Danh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vàng Châu Á, giới đầu tư còn trong trạng thái nghe ngóng. Việc giá vàng tăng nhanh phần lớn do kỳ vọng vàng sẽ chạm 950 USD trước mối lo lạm phát trở lại. Yếu tố chi phối thị trường còn từ những bất ổn địa chính trị tại Dải Gaza, từ thị trường Mỹ nơi gói giải cứu kinh tế của tân Tổng thống sắp được đưa lên Thượng viện. Ông Danh cho biết, khi thị trường chứng khoán chưa phục hồi, lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, việc “nhìn giỏ bỏ thóc” khó khăn, dòng tiền vẫn đang chảy vào vàng. Nhà đầu tư sau một năm thăng trầm cùng thị trường này đã có nhiều chiến thuật đầu tư bài bản hơn, số người tham gia giao dịch chưa có dấu hiệu sụt giảm.

Giá vàng giao tháng 2 tại sàn giao dịch New York giảm mạnh 20,6 USD, tương đương 2,2% giá trị, còn 906,7 USD mỗi ounce, so với mức tăng 3,5%, với 927,3 USD chốt phiên cuối tuần trước. Các hợp đồng giao tháng 4 đi xuống 2,3%, còn 907,2 USD mỗi ounce.

Nhân tố làm hạ nhiệt thị trường được giới phân tích nhận định do đồng đôla vững giá so với các đồng tiền mạnh khác, cùng niềm tin của dân chúng vào chương trình hỗ trợ kinh tế của Tổng thống Barack Obama. Sau một tuần nổi sóng, vượt qua mốc 930 USD mỗi ounce, giá vàng bớt hung hăng do giới đầu tư xả hàng, chốt lời.

Trong tuần từ 25/1 đến 30/1, mỗi lượng vàng đã tăng 3,1%. Tính chung tháng 1/2009, vàng đắt thêm 5,2% và là tháng tăng giá thứ 3 liên tiếp. Giới đầu tư tìm đến vàng như một tài sản đầu tư thay thế do lo ngại sức khỏe đồng bạc xanh trong thời gian ngắn tới sau khi Chính phủ Mỹ có thể phải in thêm tiền để vận hành những gói tài chính giải cứu nền kinh tế. Các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính sẽ lại chuyển nắm giữ USD sang tăng dự trữ vàng.

Tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố là 16.977 đồng, lùi 1 đồng so với hôm qua. Các điểm thu đổi trên phố Hà Trung nâng giá mua USD thêm 30 đồng, chạm 17.630 đồng, khách hàng sẽ phải mua với 17.680 đồng. Giá bán tại các ngân hàng thương mại vẫn dưới 17.500 đồng. Lượng người đến giao dịch tại các bàn ngoại tệ dần đông hơn.