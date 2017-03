Giá vàng sẽ ra sao trong năm 2013?

Sau những biến động dữ dội trong năm 2011, giá vàng 2012 từng được các chuyên gia dự báo có thể đạt đỉnh mới với mốc 2000 USD/ounce, thậm chí là 2500 USD/ounce. Dù vậy cho đến thời điểm này giá vàng thế giới chưa một lần vượt 1800 USD/ounce với đường giá trung bình 200 ngày dao động quanh 1660 USD/ounce.

Giá kim loại quý này sẽ diễn biến ra sao trong năm tới? Sau đây là một số dự báo của các chuyên gia hàng đầu thế giới.





1. Barclays Capital: mức giá trung bình 1815 USD/ounce

Ngày 14/12, Barclays Capital, một công ty con của ngân hàng Barclays, đã điều chỉnh giảm dự báo giá vàng 2013 xuống mức trung bình 1815 USD/ounce. Dù vậy các nhà phân tích của công ty này khẳng định: “duy trì triển vọng tích cực đối với thị trường vàng” trong năm tới.





Theo Barclays Capital, giá vàng gần đây đi xuống chủ yếu do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư trong bối cảnh năm 2012 sắp kết thúc. Ngoài ra vấn đề vách đá tài khóa tại Mỹ cũng gây lo ngại nhất định.





Tuy nhiên “những điểm tích cực đó là nhu cầu vàng vật chất đã có phản ứng khi giá xuống mức thấp nhất một tháng qua, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vào, và theo quan điểm của chúng tôi một số yếu tố hỗ trợ giá vàng sẽ xuất hiện trong những tháng tới”.





2. Goldman Sachs: Chu kỳ giá vàng có thể đảo chiều

Nếu như hồi đầu năm nay Goldman Sachs từng dự báo giá vàng trong năm tới sẽ lên 1940 USD/ounce thì trong dự báo mới nhất hôm 6/12, ngân hàng này đã điều chỉnh dự báo giá vàng 2013 về 1810 USD/ounce. Trong khi đó giá vàng trong năm 2014 được ngân hàng của Mỹ dự báo lùi về mức trung bình 1750 USD/ounce.





“Mặc dù nhìn thấy triển vọng giá vàng sẽ tăng trong đầu năm 2013, chúng tôi vẫn thấy nhiều rủi ro khiến giá đi xuống. Do đó, chúng tôi nhận thấy phần thưởng cho những người nắm giữ vàng trong dài hạn đang giảm xuống”.





Cũng theo ngân hàng này, trong ngắn hạn, nhiều khả năng giá vàng sẽ được hưởng lợi từ việc có thêm các chính sách nới lỏng tiền tệ giữa lúc tăng trưởng kinh tế yếu. Dù vậy trong trung hạn triển vọng giá vàng sẽ là sự giằng co giữa các chính sách nới lỏng của Fed và sự tăng dần trong lãi suất thực của Mỹ do kinh tế nước này khởi sắc.





“Mô hình mở rộng của chúng tôi cho thấy triển vọng kinh tế Mỹ tốt dần lên sẽ lấn lướt khả năng Fed mở rộng bảng cân đối kế toán của mình và chu kỳ của giá vàng có khả năng thay đổi trong năm 2013. Những rủi ro trong triển vọng tăng trưởng vẫn còn cao, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn do vách đá tài khóa, khiến việc giá vàng đạt đỉnh mới sẽ khó khăn”.

3. BNP Paribas: giá vàng sẽ lập đỉnh mới

Theo dự báo được ngân hàng của Pháp đưa ra hôm 6/12, triển vọng giá vàng thế giới 2013 sẽ ở mức trung bình 1865 USD/ounce, giảm 1,8% so với dự báo trước đó. “Việc điều chỉnh giảm của chúng tôi chủ yếu do việc bám sát diễn biến thị trường chứ không phải do thay đổi trong quan điểm nền tảng của chúng tôi”, BNP Paribas lí giải.





“So với những năm trước, tâm lý thị trường đối với vàng trong năm 2012 đã trở nên thiếu kiên định hơn nhiều. Dù vậy chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ lập đỉnh cao mới trong năm 2013 do các chính sách nới lỏng tiền tệ, rủi ro kéo theo liên quan đến sự đổ vỡ của khu vực Eurozone giảm xuống và lực hỗ trợ của nhu cầu vàng vật chất”, nhà phân tích Anne-Laure Tremblay của BNP Paribas khẳng định.





4. Ngân hàng UBS: Giá vàng sẽ lên 1900 USD/ounce

Ngân hàng hàng đầu của Thụy Sỹ cho rằng việc kinh tế Mỹ vẫn còn bất ổn cộng với khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục “bơm” tiền ra thị trường sẽ giúp giá vàng tăng trong năm tới, lên mức trung bình 1900 USD/ounce. “Chúng tôi bảo lưu quan điểm giá vàng còn đi lên”, UBS khẳng định trong dự báo hôm 12/12.





“Những bất ổn chưa có lối thoát trong vấn đề vách đá tài khóa tại Mỹ cùng với quan điểm của chúng tôi rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng là những yêu tố chính hỗ trợ nhận định của chúng tôi. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng các chính trị gia sẽ giúp nước Mỹ tránh được hậu quả bằng một thỏa thuận vào phút chót”.





Theo ngân hàng này thì ngay cả khi Mỹ tìm được giải pháp cho vách đá tài khóa thì vàng vẫn có thể tăng giá. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc trần nợ công của Mỹ sẽ được nâng lên. Điều này sẽ khiến các cơ quan xếp hạng tín nhiệm có thể có những điều chỉnh tiêu cực đối với xếp hạng tín nhiệm của Mỹ. Và điều này càng khiến vàng trở thành tài sản được ưa thích trong năm 2013.





5. Các ngân hàng khác: giá vàng sẽ tăng

Trong dự báo được phát đi hôm 11/12, ngân hàng hàng đầu nước Mỹ Bank of America nhận định: “Chúng tôi cho rằng những chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn của Fed và ECB sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn”. Theo đó mức đỉnh của năm 2013 được ngân hàng này dự báo là 2.000 USD/ounce và năm 2014 giá vàng có thể lên 2400 USD/ounce.





Cùng quan điểm với nhận định này, ngân hàng HSBC khẳng định tin vào triển vọng đi lên của giá vàng mới mức trung bình trong năm 2013 là 1850 USD/ounce, gần sát với mức dự báo 1840 USD/ounce của ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng Deutsche Bank của Đức trong dự báo hồi tháng 11 còn tin rằng giá vàng sẽ lên 2000 USD/ounce trong năm tới.





Theo Thanh Tùng (Dân trí)