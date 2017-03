Giá vàng SJC giảm dè dặt

Mở cửa, Tập đoàn DOJI báo giá mua bán vàng ở 37,31-37,37 triệu đồng, thấp hơn sáng hôm qua 50.000 đồng một lượng. Đây cũng là mức giá của Công ty đầu tư vàng Phú Quý lúc 9h.







Giá vàng giảm vài chục nghìn đồng. Ảnh: Anh Quân



Theo Lệ Chi (VNE)



Tương tự tại TP HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua bán đúng bằng hai công ty trên. Chênh lệch giữa mua và bán của mỗi lượng vàng được các đơn vị kinh doanh để ở mức 60.000 đồng, tương đối thấp so với mức 100.000-300.000 đồng của tuần trước.Sự đi xuống nhẹ của giá vàng SJC sáng nay do tác động từ thị trường quốc tế. Chốt phiên Mỹ hôm qua, mỗi ounce mất khoảng 7 USD, tương đương gần 180.000 đồng tiền Việt.Giao dịch trên thị trường hiện vẫn khá yếu ớt. Các đơn vị kinh doanh vàng lớn cho biết tổng số mua bán trong ngày chỉ dao động mức vài trăm lượng. Mãi lực yếu nên các đầu mối kinh doanh vàng cũng liên tục thu hẹp độ vênh giữa giá trong và ngoài nước. Đến sáng nay mức chênh này còn khoảng 3,3 triệu đồng.Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên ban cố vấn của Chính phủ chia sẻ trong một hội thảo diễn ra tại TP HCM ngày 23/10 rằng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đứng ra độc quyền nhập khẩu vàng."Đây là việc bất đắc dĩ nhưng cần thiết nhằm khôi phục lại dự trữ ngoại tệ và tạo điều kiện để đưa vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng. Nay sứ mệnh ấy đã hoàn thành thì nên trả vàng lại cho thị trường", ông Nghĩa nói.Trên thị trường ngoại tệ, giá mua bán USD của các ngân hàng liên tục điều chỉnh theo xu hướng giảm. Tính đến sáng nay, mỗi đôla Mỹ được Vietcombank bán ra chỉ còn 21.115 đồng, giảm 30 đồng so với đầu tuần. Còn giá mua vào cũng giảm 10 đồng, xuống còn 21.075 đồng.Các ngân hàng ACB, Eximbank niêm yết giá bán lần lượt 21.120 và 21.125 đồng. Giá mua dao động 21.060-21.065 đồng.