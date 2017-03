Giá vàng SJC giảm mạnh

Mở cửa đầu ngày, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 38,26-38,44 triệu đồng, giảm 300.000-400.000 đồng so với chiều hôm qua. Nếu so với mức giá sáng 28/8, mỗi lượng hiện đắt hơn 330.000 đồng chiều thu gom và 230.000 đồng bán ra.







Giá vàng rớt mạnh. Ảnh: PV



Theo Lệ Chi (VNE)



Giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cao hơn DOJI lần lượt 40.000 đồng và 60.000 đồng khi niêm yết quanh 38,30-38,50 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, mức giá này cũng giảm đi 300.000-350.000 đồng mỗi lượng.Lúc 10h22, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý thu mua và bán vàng SJC ở 38,45-38,65 triệu đồng. Biên độ thu gom và bán ra duy trì mức 200.000 đồng một lượng.Mức giảm của kim loại quý trong nước sáng nay do chứng kiến giá vàng thế giới tại phiên Á đi xuống. Khoảng 9h (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce về sát ngưỡng 1.408 USD (tương đương 36 triệu đồng), mất gần 8 USD so với mở cửa. Như vậy, vàng quốc tế rẻ hơn giá trong nước 2,4 triệu đồng, giãn rộng 400.000 đồng so với mức chênh 2 triệu của ngày hôm qua.So với mức đáy ngày 16/4, mỗi ounce vàng thế giới hiện nay đã phục hồi 88 USD, tương đương khoảng hơn 2 triệu đồng, còn trong nước giá giảm gần 3 triệu đồng. Sự điều chỉnh ngược chiều này là nguyên nhân giúp độ vênh giữa giá nội và ngoại co hẹp từ mức 6,7 triệu xuống còn trên 2 triệu như hiện nay.Sau một thời gian dài trầm lắng, hôm qua thị trường ghi nhận giao dịch sôi động trở lại khi giá vàng tăng vọt hàng trăm nghìn đồng, tiến sát mốc 39 triệu đồng. Mãi lực không quá lớn nhưng chiều mua tương đối áp đảo bán.