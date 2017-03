Giá vàng SJC trong nước tái lập mốc 38 triệu đồng

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh đang mua vào là 37,70 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 38,00 triệu đồng/lượng.



Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC tại Công ty DOJI niêm yết trong khoảng từ 37,80-38,00 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).



Như vậy, so với chốt phiên trước là 37,80 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng. Đây cũng là phiên tăng giá đầu tiên trong vòng 3 ngày trở lại đây. Trước đó, đà giảm từ thị trường thế giới cộng với lượng cung vàng từ các phiên đấu thầu đã kéo giá vàng SJC giảm xuống sát ngưỡng 37,80 triệu đồng/lượng.



Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực là chênh lệch giữa giá mua/giá bán đang được thu hẹp đáng kể, từ mức 300.000-400.000 đồng/lượng trong gần một tháng trở lại đây, hiện đã giảm xuống còn 100.000 đồng/lượng.



Trong ngày 13/8, Ngân hàng nhà nước đã tổ chức phiên đấu thầu thứ 52, với tổng số 25.700 lượng vàng được khớp lệnh (dư 300 lượng).



Sau hơn 4 tháng đấu thầu bán vàng miếng, kể từ ngày 28/3, đã có 1.400.600 lượng trên tổng số 1.504.000 lượng chào thầu được đưa ra thị trường.



Cũng trong sáng nay, giá vàng SJC trong nước đã thu hẹp đáng kể so với thế giới, hiện mức chênh lệch chỉ còn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng (giảm hơn 400.000 đồng/lượng so với hôm qua).



Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long từ 35,65-35,90 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), thương hiệu này cũng đang thấp hơn giá vàng SJC 2,1 triệu đồng/lượng.



Còn trên thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cũng tăng gần 15 USD/ounce, hiện đang dao động ở mức 1.340 USD/ounce.



Trong tuần trước (9/8) thương hiệu này đã chạm ngưỡng 1.343,7 USD/ounce, tuy nhiên khi đạt mức giá này thì vàng thế giới lại quay đầu điều chỉnh.



Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 15/8 là 21.036 đồng/USD. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.246 đồng/USD, không đổi trong vòng một tháng qua.



Sáng nay, giá bán USD niêm yết tại nhiều ngân hàng thương mại lớn vẫn cách mức giá trần từ 100-120 đồng/USD, còn giá mua dao động từ 21.040-21.070 đồng/USD.



Cụ thể, ngân hàng Vietcombank và Vietinbank cùng niêm yết giá bán ra là 21.125 đồng/USD, còn chiều mua vào từ 21.070-21.075 đồng/USD.



Phía ngân hàng Eximbank mua vào là 21.060 đồng/USD và bán ra là 21.125 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng BIDV niêm yết giá bán USD là 21.120 đồng/USD, còn giá mua vào là 21.070 đồng/USD.





Theo Đức Duy (Vietnam+)