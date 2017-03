Giá vàng SJC xuống đáy 3 tháng, USD tăng

Tập đoàn DOJI đưa giá bán vàng còn 37,35 triệu đồng sáng nay, giảm 220.000 đồng với cuối ngày hôm qua. Chiều mua vàng từ khách ở 37,15 triệu đồng.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) báo giá bán vàng SJC ở 37,18 - 37,36 triệu đồng. Còn tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết ngang bằng với DOJI.



Đây là mức giá thấp nhất của thị trường kể từ ngày 28/6, khi đó thị trường có hai ngày giảm sâu xuống 35,5 triệu đồng, trước khi phục hồi về 37,8 triệu đồng ngày hôm sau.



Đà giảm của thị trường trong nước vẫn khá dè dặt nếu so với thế giới. Sáng nay, giá thế giới hạ trên 400.000 đồng so với hôm qua. Nếu quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng quốc tế đang có giá 32,99 triệu đồng, kém 4,3 triệu đồng so với niêm yết bán của các doanh nghiệp.



Khi giá bắt đầu hạ từ chiều qua, các doanh nghiệp, trong đó có PNJ cho biết lượng người mua vàng cao áp đảo so với bán. Tuy nhiên, tổng lượng giao dịch trên thị trường vẫn tương đối yếu.



Một số ngân hàng thương mại đẩy giá đôla Mỹ tăng nhẹ sáng nay. Tại Vietcombank, chiều mua - bán USD lên 21.090 - 21.160 đồng, cao hơn 10 đồng so với hôm qua. Eximbank thì điều chỉnh giá mua USD tăng 10 đồng lên 21.070 đồng. Ngược lại, một số ngân hàng, như Vietinbank, lại giảm 10 đồng chiều bán xuống 21.160 đồng.





Theo Thanh Bình (VNE)