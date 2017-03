Giá vàng SJC xuống dưới 38,4 triệu đồng

Mở cửa đầu ngày, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng 38,24-38,38 triệu đồng, giảm 110.000-130.000 đồng so với sáng hôm qua. Trong khi đó, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý thu mua và bán vàng SJC thấp hơn DOJI 20.000 đồng cả hai chiều, dao động quanh 38,22-38,36 triệu đồng.



Tại TP HCM, giá mua bán vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lúc 9h là 38,24-38,39 triệu đồng. So với đầu ngày hôm qua, mức giá này cũng giảm đi 130.000 đồng chiều mua và 120.000 đồng bán ra.



Mức giảm của kim loại quý trong nước sáng nay chủ yếu ảnh hưởng từ đà sụt giảm của thị trường thế giới. Chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce mất hơn 20 USD, tương đương 1,3% (khoảng 570.000 đồng tiền Việt), xuống quanh mốc 1.392 USD. Lúc 9h sáng nay, tại phiên giao dịch châu Á, giá đang loay hoay ở ngưỡng này (tương đương 35,6 triệu đồng).



Mặc dù giá vàng trong nước sáng nay cũng điều chỉnh giảm nhưng với mức độ khiêm tốn hơn đà đi xuống của thế giới nên khoảng chênh giữa hai thị trường lại giãn ra 2,8 triệu đồng so với mức 2,4 triệu hôm qua. Tuy vậy, so với mức kỷ lục 6,7 triệu đồng ngày 16/4, độ vênh này đã thấp đi gần 4 triệu đồng.



Sau một thời gian dài trầm lắng, hôm qua thị trường cũng bắt đầu có sự giao dịch trở lại nhưng với khối lượng không lớn.



Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla Mỹ tiếp tục tăng nhẹ. Tại Vietcombank, chiều mua giữ nguyên 21.115 đồng nhưng bán ra đắt thêm 5 đồng, lên 21.180 đồng. Eximbank chiều mua duy trì 21.110 đồng, còn bán ra 21.190 đồng ăn một USD.





Theo Lệ Chi (VNE)