Giá vàng sụt 500.000 đồng/lượng, USD lên 20.050 đồng

Sau khi vượt ngưỡng 20.000 đồng vào ngày hôm qua, giá USD tự do sáng nay tiếp tục tăng và đã lên tới mức 20.050 đồng.



Lúc 9h sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu phổ biến ở mức 32,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 32,9-32,95 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức giá kỷ lục 33,4 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua, giá vàng đã mất 450.000-500.000 đồng/lượng.



Tại Hà Nội, Phú Quý ở thời điểm 9h báo giá vàng SJC ở mức 32,83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 32,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Tp.HCM, Sacombank-SBJ cùng thời điểm niêm yết giá vàng SBJ ở mức tương ứng 32,84 triệu đồng/lượng và 32,94 triệu đồng/lượng.



Lúc mở cửa, SJC niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Tp.HCM ở mức 32,87 triệu đồng/lượng và 32,97 triệu đồng/lượng (giá mua vào và bán ra). Tiếp đó, đến 9h05, doanh nghiệp này tiếp tục hạ giá vàng xuống còn 32,8 triệu đồng/lượng và 32,9 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng mỗi lượng so với đầu ngày.



Giá vàng giảm mạnh nhưng giao dịch đầu giờ còn thưa thớt nên các doanh nghiệp mới chỉ giữ mức chênh giá mua-bán vàng quanh ngưỡng 100.000 đồng mỗi lượng. Ở những ngày giá vàng có biến động mạnh gần đây, có thời điểm khoảng chênh này giãn ra 200.000-300.000 đồng/lượng. Thêm vào đó, với tình hình nguồn cung vàng chưa được cải thiện, các doanh nghiệp cũng neo giá vàng cao hơn giá thế giới và giữ mức chênh mua-bán hẹp để khuyến khích người dân bán ra.



Mốc giá 33 triệu đồng/lượng đã được duy trì từ ngày 14/10 tới hết ngày 19/10 tại thị trường vàng trong nước. Tỷ giá USD thị trường tự do leo thang trong mấy ngày qua đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ giá vàng trong nước khi áp lực giảm đối với giá vàng thế giới có chiều hướng gia tăng.



Đầu giờ sáng nay, giá USD tự do tại nhiều điểm giao dịch tại Hà Nội đã được đẩy lên mức 20.000 đồng (mua vào) và 20.050 đồng (bán ra), tăng thêm 20 đồng mỗi USD so với lúc 17h chiều qua.



Trong phiên giao dịch đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay bất ngờ sụt 34,3 USD/oz (2,5%), còn 1.336,3 USD/oz. Đây là phiên giảm mạnh nhất của vàng thế giới kể từ tháng 7 trở lại đây.



Trong phiên sáng nay tại châu Á, giá vàng phục hồi nhẹ, dao động trong khoảng 1.337-1.340 USD/oz.



Nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới giảm mạnh đêm qua là việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ nâng lãi suất cơ bản đồng Nhân dân tệ.



Giới đầu tư lo ngại, Trung Quốc có thể thắt chặt chính sách tiền tệ xa hơn trong thời gian tới để phòng chống lạm phát và nguy cơ hình thành bong bóng tài sản. Để giảm bớt rủi ro, các nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra tài sản ở các kênh chứng khoán và hàng hóa, chuyển vốn sang đồng USD. Thị trường chứng khoán Phố Wall đêm qua đã sụt giảm mạnh nhất trong 2 tháng.



Đồng USD còn phục hồi mạnh nhờ động thái của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/10 tuyên bố nước này sẽ không tìm cách làm suy yếu tỷ giá bạc xanh. Trong phiên 19/10, chỉ số Dollar Index, thước đo sức mạnh của USD so với một rổ tiền tệ, đã tăng 1,4%, mạnh nhất trong hơn 1 tháng trở lại đây.



So với Euro, tỷ giá USD sáng nay là 1,38 USD/Euro, từ mức 1,4 USD/Euro vào sáng hôm qua.



USD mạnh cũng đẩy giá dầu thô giảm sâu. Đóng cửa phiên 19/10 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 giảm 3,59 USD/thùng, còn 79,49 USD/thùng. Sáng nay, giá dầu phục hồi nhẹ và vẫn chưa lấy lại được mốc 80 USD/thùng.



Diễn biến tỷ giá USD đang là nhân tố tác động chính tới diễn biến giá cả các loại hàng hóa cơ bản, đặc biệt là kim loại quý. Trong hơn 2 tháng qua, vàng đã liên tục tăng giá khi giá USD trượt dốc. Do vậy, với sự bình ổn trở lại và phục hồi mấy ngày gần đây của USD, sự điều chỉnh giảm của vàng là điều tất yếu.



Tuy nhiên, theo giới phân tích, vùng 1.300 USD/oz đang là một vùng hỗ trợ rất vững chắc của giá vàng. Thêm vào đó, một khi đã điều chỉnh giảm, giá vàng có thể bật cao trở lại nếu trong cuộc họp vào đầu tháng 11 tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có động thái chính sách nới lỏng định lượng.



Nếu giảm cùng biên độ với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay phải giảm trên 800.000 đồng/lượng. Do giảm chậm hơn, nên giá vàng trong nước đang đứng cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (tính theo giá USD tự do, chưa tính thuế và chi phí khác) khoảng 650.000 đồng/lượng.





