Giá vàng sụt giảm hơn 300.000 đồng

Thương hiệu vàng miếng SBJ tính đến 9h10 đã 'bốc hơi' 330.000 đồng mua vào và 300.000 đồng bán ra so với sáng 24/1, xuống án giữ tại 35,01-35,09 triệu đồng một lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Như vậy, nếu so với đỉnh cao kỷ lục 38,20 triệu đồng thiết lập hôm 9/11/2010, giá nay giảm hơn 3,1 triệu đồng.

Cùng lúc, hầu hết thương hiệu vàng lớn công bố giá mua bán chỉ còn 35,08-35,18 triệu đồng, giảm mạnh 260.000 đồng chiều thu gom và 220.000 đồng bán ra so với sáng hôm qua. Khoảng cách mua bán hiện dao động quanh 100.000 đồng một lượng. Nửa tiếng sau đó, giá để mất thêm 20.000 đồng mua vào và 40.000 đồng bán ra xuống sát 35,06-35,14 triệu đồng.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, suốt mấy ngày qua, dù giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng giảm tương đối lớn, thị trường vẫn khá trầm lắng và không có gì đột biến. Cả sức mua và bán đều khá yếu.

Giá thu mua đôla Mỹ trên thị trường tự do sáng nay quay đầu tăng nhẹ 10 đồng, lên 20.990 đồng. Trong khi đó, để kích thích sức mua ngoài thị trường, các điểm thu đổi đã hạ giá bán 30 đồng xuống còn 21.020 đồng ăn một USD.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trong ngày 24/1 biến động trong biên độ 1.334-1.352 USD. Ngay lúc mở cửa phiên châu Á, kim loại quý liên tục đi lên, có lúc giá chạm 1.350 USD và cố bứt phá ngưỡng 1.355 USD nhưng không thành công đành quay đầu đi xuống. Bước sang phiên New York, giá tiếp tục giảm mạnh, sau đó đóng cửa ngày tại mức thấp 1.334 USD một ounce, giảm 9 USD so với phiên đầu tuần. Trong khi đó, giá vàng giao tháng hai trên sàn Comex của New York tăng 3,5 USD lên 1.344,50 USD mỗi ounce.

Hôm qua, vàng giao ngay giảm giá trong bối cảnh chỉ số đôla Mỹ sụt giảm 0,18% xuống còn 78,07 USD, trong khi đồng euro tăng nhẹ, hiện 1 EUR đổi được 1,36 USD. Hơn nữa, ngày 23/1, mặc dù quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua vào hơn 20,34 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 1.271,769 tấn nhưng vẫn không hỗ trợ được gì cho giá vàng.

Bước sang giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, kim loại quý tiếp tục xu hướng giảm. Mỗi ounce vàng tính đến 9h (giờ Hà Nội) đang có giá khoảng 1.331,50 USD, mất hơn 5 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá USD 21.000 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 33,70 triệu đồng.

Theo đồ thị phân tích kỹ thuật, vàng đang nằm trong xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, kim loại quý có thể hồi phục bất cứ lúc nào khi mà đang nằm trong vùng quá bán.

Theo Lệ Chi (VNE)