Giá vàng sụt hơn 500.000 đồng/lượng, USD chững lại

Sự điều chỉnh giảm mạnh của giá vàng trong nước từ chiều qua tới sáng nay xuất phát từ hai nguyên nhân chính là giá USD thị trường tự do lao dốc và giá vàng quốc tế trượt giảm - Arnh: Getty.

Giá vàng trong nước sáng nay sụt hơn 500.000 đồng/lượng do tác động từ phiên lao dốc 1,6% của giá vàng quốc tế



Lúc hơn gần 10h sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường Tp.HCM do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết chỉ còn 35,93 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,03 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã rẻ đi 570.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 540.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối giờ chiều hôm qua.



Trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước đã có thời điểm lên mức 36,75 triệu đồng/lượng, cao nhất trong gần 1 tháng. Nếu so với mức đỉnh này, giá vàng sáng nay đã giảm khoảng 700.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 ngày trở lại đây.



Tại thị trường Hà Nội, Phú Quý lúc 9h15 thu mua vàng SJC ở mức 36 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 36,15 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm giảm giá thu mua vàng Rồng Thăng Long về 35,98 triệu đồng/lượng, giá bán ra còn 36,15 triệu đồng/lượng.



Giá vàng có sự biến động mạnh khiến nhiều doanh nghiệp kim hoàn phải nới rộng khoảng cách giữa giá mua và bán vàng để hạn chế rủi ro.



Sau khi tăng vọt vào sáng qua, giá vàng trong nước đã liên tục diễn biến theo chiều hướng giảm cho tới sáng nay. Hôm 6/12, giá vàng quốc tế lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 1.429 USD/oz, nhưng giá vàng trong nước sáng qua chỉ đạt mức cao nhất là 36,75 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, ở lần giá vàng quốc tế đạt kỷ lục cũ 1.425,5 USD/oz hôm 9/11, giá vàng trong nước thậm chí trước đó một ngày đã vượt 38 triệu đồng/lượng.



Thêm vào đó, trái với tình trạng đổ xô đi mua vàng trong đợt số 9/11, giao dịch vàng miếng ngày hôm qua diễn ra khá trầm lắng. Theo giới kinh doanh vàng, nhờ những biện pháp can thiệp mạnh của cơ quan chức năng thời gian qua, yếu tố tâm lý giờ không còn chi phối thị trường vàng trong nước.



Sự điều chỉnh giảm mạnh của giá vàng trong nước từ chiều qua tới sáng nay xuất phát từ hai nguyên nhân chính là giá USD thị trường tự do lao dốc và giá vàng quốc tế trượt giảm.



Trong ngày hôm qua, USD giảm giá tổng cộng 200 đồng so với ngày hôm trước. Đến sáng nay, đà giảm đã chững lại. Lúc hơn 9h, giá USD tự do tại Hà Nội được thông báo ở mức 21.080 đồng (mua vào), giảm 20 đồng so với lúc 16h chiều qua, giá bán ra ở mức 21.150 đồng, không thay đổi so với chiều qua.



Giá vàng quốc tế biến động phức tạp trong phiên giao dịch đêm qua (7/12) tại thị trường New York. Sau khi lập kỷ lục mới ở mức 1.432,5 USD/oz, giá vàng đã quay đầu sụt mạnh, thậm chí có thời điểm chỉ còn 1.395 USD/oz. Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay giảm 22,6 USD/oz so với giá chốt phiên liền trước, tương đương mức giảm 1,6%, còn 1.402,1 USD/oz.



Tại thị trường châu Á sáng nay, vàng tiếp tục giảm giá khá mạnh. Lúc 9h30 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay mất 7 USD/oz so với đóng cửa tại New York, còn 1.395,1 USD/oz. Mức giá này quy đổi tương đương trên 35,6 triệu đồng/lượng.



Vàng giảm giá mạnh một phần do hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận của một số nhà đầu tư khi giá kim loại này lập kỷ lục, mặt khác do áp lực từ tỷ giá USD tiếp tục mạnh lên so với Euro. Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua bán ra 0,3 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ về 1.297,7 tấn.



Chỉ số Dollar Index, một thước đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ tiền tệ tăng 0,5% trong ngày hôm qua. So với Euro, tỷ giá USD sáng nay là dưới 1,33 USD tương đương 1 Euro, so với mức trên 1,33 USD/Euro vào sáng qua.



Quốc hội Ireland hôm qua đã ủng hộ nghị quyết đầu tiên trong một loạt nghị quyết nhằm thông qua kế hoạch ngân sách khắc khổ nước này. Theo luật của Ireland, các thủ tục thông qua ngân sách khá phức tạp.



Thị trường vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo liên quan tới cuộc khủng hoảng nợ của Eurozone. Cuộc khủng hoảng này một mặt xói mòn sức mạnh của Euro, gây áp lực mất giá cho vàng, nhưng mặt khác cũng có tác dụng hỗ trợ giá vàng khi các nhà đầu tư đẩy mạnh mua kim loại quý để phòng tình huống xấu.



Theo số liệu của hãng tin tài chính Bloomberg, USD đã tăng giá 3% trong 1 tháng qua so với 10 đồng tiền của các nền kinh tế phát triển. Trong khi đó, Euro giảm giá 2,4%.



Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1 tại New York hôm qua đã có lúc lên mức 90,76 USD/thùng, cao nhất trong 26 tháng. Tuy nhiên, tới cuối phiên, giá dầu giảm 0,8% so với phiên trước do hoạt động chốt lãi của giới đầu tư, còn 88,69 USD/thùng. Sáng nay, giá dầu tiếp tục giảm, về dưới mức 88 USD/thùng.





Theo VnEconomy