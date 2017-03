Giá vàng sụt mạnh, giá dầu lên gần 69 USD/thùng

Giá dầu thô thị trường quốc tế tiến sát mốc 69 USD/thùng, nhờ thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm mạnh, bất chấp việc hãng xe lớn nhất nước Mỹ General Motors (GM) nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Giá vàng lập đỉnh mới rồi lao dốc

Chiều qua, giá vàng trong nước tiếp tục leo thang mạnh mẽ so với giá mở cửa buổi sáng và đạt đỉnh 2.165.000 đồng/chỉ vào cuối buổi chiều, do giá vàng thế giới tăng mạnh, hướng mốc 990 USD/oz. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua tại thị trường Mỹ, giá vàng quốc tế đã quay đầu giảm về mức 975 USD/oz, khiến giá vàng trong nước sáng nay lao dốc.

Trên thị trường, giá vàng miếng các thương hiệu sáng nay phổ biến ở mức xấp xỉ 2.135.000 đồng/chỉ (mua vào) và khoảng 2.145.000 đồng/chỉ (bán ra).

Giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank đầu giờ sáng nay tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đứng ở mức 2.135.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.144.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm lần lượt 15.000 đồng/chỉ và 21.000 đồng/chỉ so với giá đóng cửa hôm qua. Trong ngày hôm qua, PNJ Hà Nội đã điều chỉnh tăng giá vàng tới 5 lần, không điều chỉnh giảm lần nào.

Bà Phạm Thúy Dung, đại diện PNJ Hà Nội cho biết, giao dịch vàng miếng trên thị trường nói chung và tại công ty nói riêng thời gian này kém sôi động. Cụ thể, trong ngày hôm qua, khi giá vàng miếng tiếp tục đạt kỷ lục mới, PNJ Hà Nội bán ra được 300 lượng và mua vào khoảng 250 lượng, ít hơn rất nhiều so với sốt giá vàng hồi tháng 2 và tháng 3.

Bà Dung cho biết, nhìn chung trong thời gian này, khách bán vàng chiếm khoảng 60% số khách tới giao dịch tại PNJ Hà Nội, còn lại 40% là khách mua. Theo bà Dung, những người mua vàng ở thời điểm này đa phần là những khách hàng mới, không phải là những khách đã bán vàng ở thời điểm trước tới nay lại mua vào.

“Khách mua chủ yếu là những người mua với tâm lý tích trữ để phòng lạm phát và sự trượt giá của đồng tiền. Đây không phải là những người có tâm lý đầu cơ vì mức giá vàng cao hiện nay ẩn chứa rất nhiều rủi ro”, bà Dung nhận định.

Về các mặt hàng vàng trang sức, bà Dung cho biết, giao dịch thời gian này vẫn tăng khá, do giá các sản phẩm nữ trang bằng vàng không có sự biến động mạnh mẽ về giá như vàng miếng.

Tại hệ thống Ngân hàng Sacombank, ở thời điểm giữa buổi sáng, giá vàng miếng SBJ đứng ở mức 2.135.000 đồng/chỉ và 2.143.000 đồng/chỉ. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng Rồng Thăng Long đứng ở mức 2.132.000 đồng/chỉ và 2.144.000 đồng/chỉ.

Giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý (PQJ) mở cửa ngày giao dịch hôm nay ở mức 2.135.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.145.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm lần lượt 20.000 đồng/chỉ và 18.000 đồng/chỉ so với giá đóng cửa chiều qua.

Tại sàn vàng SBJ, lúc 10h21 sáng nay, giá vàng khớp lệnh dao động trong khoảng 20,90-21,18 triệu đồng/lượng. Khối lượng giao dịch tại sàn này phiên sáng nay tăng đáng kể so với sáng qua, đạt mức trên 202.000 lượng ở cùng thời điểm trên.

Giới đầu tư vàng quốc tế chốt lời

Giá vàng thế giới phiên hôm qua dâng cao để rồi sau đó lại tụt sâu. Theo bản tin tư vấn vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank (Sacombank-SBJ), việc giá vàng thế giới tăng tới ngưỡng kháng cự 989 USD/oz trong phiên hôm qua rồi trượt dài về 973 USD/oz là do giới đầu tư ồ ạt bán ra chốt lãi khi giá vàng leo cao.

Chốt phiên tại New York, giá vàng giao ngay giảm 5 USD/oz (0,5%) so với giá đóng cửa phiên trước, còn 975,6 USD/oz. Vào lúc 10h35 sáng nay giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng 2,8 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York, lên 978,4 USD/oz.

Ngoài hoạt động chốt lời, tỷ giá đồng USD đang có dấu hiệu phục hồi so với Euro cũng là một nhân tố cản bước giá vàng. Chỉ số kinh tế quan trọng của khu vực sử dụng đồng Euro sẽ được công bố trong ngày hôm nay là tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 đang được dự báo ở mức bất lợi.

Sáng nay, tỷ giá Euro/USD quốc tế phổ biến ở mức gần 1,42 USD đổi được 1 Euro, so với mức 1 Euro bằng gần 1,43 USD ngày hôm qua - thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Hiện tại, giới đầu tư vẫn đang tỏ ra lo ngại về triển vọng tín nhiệm nợ của nước Mỹ, khiến trái phiếu kho bạc của nước này khó bán hơn.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoạt động chốt lời diễn ra, nhiều nhà đầu tư cũng nhanh chóng gom vàng trở lại vì tin rằng, giá vàng còn tiến xa hơn. Sau nhiều ngày "nằm im", quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR GoldTrust hôm qua đã mua vào 15,27 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ tại quỹ này lên mức 1.134,03 tấn, từ mức 1.118,76 tấn trước đó.

Giá dầu lên gần 69 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua lên điểm mạnh, bất chấp hãng GM phá sản, kéo giá dầu thô tăng cao. Chốt phiên tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 tăng 2,27 USD/thùng (3,4%), đạt 68,58 USD/thùng, cao nhất từ ngày 4/11/2008 tới nay.

Vào lúc 10h43 sáng nay giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7 giao dịch điện tử tại New York giảm 0,39 USD/thùng, còn 68,19 USD/thùng.

Triển vọng phục hồi cận kề của nền kinh tế thế giới và sự đi lên của thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn đang tiếp sức mạnh mẽ cho giá dầu.

Ngoài ra, rủi ro lạm phát từ việc Chính phủ Mỹ chi tiền không biết mệt để cứu nền kinh tế đang đẩy giá các loại hàng hóa cơ bản, trong đó có cả vàng và dầu thô, thời gian này leo thang mạnh. Để hỗ trợ GM trong quá trình tái cơ cấu, Chính phủ Mỹ đã quyết định chi thêm 30 tỷ USD.