Giá vàng tái lập ngưỡng 1,9 triệu đồng mỗi chỉ

Giá vàng bán ra tại công ty Bảo Tín Minh Châu đầu giờ chiều nay ở mức 1,905 triệu đồng mỗi chỉ.

Tại Hà Nội, giao dịch tại các doanh nghiệp vàng bạc tại nội thành cũng như ven đô diễn ra sôi nổi, dù trời mưa. Mỗi chỉ tăng tới gần 40.000 đồng đã khiến nhiều người cho là "chưa có hôm nào giá cao như hôm nay".

Giá giao dịch tại công ty SJC Hà Nội lúc 10h sáng nay là 1,890-1,910 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào bán ra), tăng gần 40.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra lúc đầu giờ sáng của SJC mới là 1,88 triệu đồng. Vàng PNJ-DAB cũng vừa được điều chỉnh từ mức 1,891 triệu đồng vài giờ trước lên 1,906 triệu đồng.

Tại phố Hà Trung, giá giao dịch tại hầu hết cửa hàng là 1,89 -1,905 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra), nhỉnh hơn 10.000 đồng so với các đại lý bán lẻ khác, nên rất nhiều khách đến để bán.

Một khách hàng tên Thúy nói: "Thật ra mức giá bán ra cao nhất trong chiều qua đã có lúc đạt 1,92 triệu đồng mỗi chỉ, mình có vàng thì tranh thủ bán kiếm lời, mua vào lúc này thì hơi cao."

Các đại lý kinh doanh vàng trên phố Kim Mã, Hàng Bông, Phùng Hưng, Khâm Thiên... niêm yết giá dao động quanh mức 1,92, song lượng khách vẫn không hề giảm. Chủ cửa hàng Hoàng Tín trên phố Kim Mã cho hay: "Nếu đợi mưa tạnh chắc đến chiều sẽ là mức giá khác."

Hiện hầu hết cửa hàng đặt mức giá mua vào trong khoảng 1,87-1,88 triệu đồng. Cá biệt một số cửa hàng trên phố Phùng Hưng đẩy giá mua vào tới 1,895 triệu đồng để hút khách. Chủ hàng Đức Tâm trên phố Khâm Thiên nói: "Tùy lượng mua vào - bán ra của khách mà cửa hàng có sự điều chỉnh. Nếu khách bán ra nhiều, cửa hàng sẽ mua cao hơn trung bình 5.000 đồng mỗi chỉ."

Giá vàng tăng mạnh cũng thu hút rất nhiều khách đến giao dịch cả ở các cửa tiệm kinh doanh vàng tại Gia Lâm (Hà Nội) và Hà Đông (Hà Tây). Nhiều cửa hàng trên phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên), niêm yết giá lên tới 1,885 - 1,925 triệu đồng mỗi chỉ. Các chủ hàng cho biết, giá đang đà tăng mạnh, nên nhiều người dân đến bán và mua đều đông, trong số đó có nhiều khách ở trung tâm Hà Nội đến vì cho rằng dễ mua và bán hơn. Đôi khi không quan trọng lượng mua bán nhiều hay ít, các cửa hàng thường mua với mức cao hơn giá nội thành.

Giá kim loại quý trong nước lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,9 triệu đồng mỗi chỉ hôm 29/2, sau đó giữ ở mức giá này trong gần một tuần. Thời điểm đó, giá vàng thế giới là gần 975 USD mỗi ounce và giới đầu tư kỳ vọng giá tiến lên 1.000 USD. Tuy nhiên, sau đó, giá kim loại quý rơi rất mạnh, thậm chí trong nước giảm 100.000 đồng mỗi chỉ, sau khi giá thế giới giảm 70 USD mỗi ounce sau một đêm.

Tại thị trường thế giới, đêm qua giá vàng tăng khoảng 10 USD, chạm mốc 895 USD mỗi ounce. Vào 10h sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á là 891,6 USD. Giá vàng thế giới tăng chủ yếu do đồng đôla tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Sáng nay tỷ giá giữa euro và đôla là 1,55, tăng nhẹ so với hôm qua.