Giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng

Ảnh: Đào Ngọc Thạch



Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết với mức giá mua vào 44,65 triệu đồng/lượng và bán ra 44,85 triệu đồng/lượng.Giá vàng miếng hiệu SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Sacombank và vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) mua bán cùng với mức giá SJC tại TP.HCM.Đóng cửa phiên giao dịch 31.10 (vào rạng sáng nay 1.11, giờ VN), giá vàng tại New York (Mỹ) chốt ở mức 1.714,6 USD/ounce, giảm 28,6 USD/ounce so với phiên liền trước. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm về mức thấp nhất 1.704,2 USD/ounce.Còn trên thị trường châu Á vào sáng nay, giá vàng tăng nhẹ trở lại, dao động trong biên độ khá rộng 1.709 - 1.724 USD/ounce. Theo bảng giao dịch điện tử Kitco, giá vàng thế giới lúc 9 giờ 10 phút (giờ VN) ở mức 1.721,8 USD/ounce, tăng 7,9 USD so với mức giá mở cửa đầu ngày.Sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ở mức 20.803 đồng/USD. Tại các ngân hàng, tỷ giá có xu hướng ổn định dù vẫn đứng mức cao. Vietcombank giữ nguyên giá thu mua và bán ra so với hôm qua là 21.005 - 21.011 đồng/USD. Sacombank cũng không thay đổi, vẫn để tỷ giá ở mức 20.980 - 21.011 đồng/USD.Theo Lê Trần (TNO)