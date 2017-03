Giá vàng tăng 140.000 đồng

Giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng nay công bố ở 26,96 - 27,03 triệu đồng. Niêm yết mua vào bán ra tăng 140.000 đồng so với mức thấp của ngày hôm qua.

Tính đến 10h sáng nay, một số cửa hàng ở Hà Nội niêm yết giá vàng miếng ở 26,97 - 27,05 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng so với đầu ngày và tăng khoảng 130.000 đồng so với cuối chiều qua.

Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) lúc 8h30 có giá 26,99 - 27,03 triệu đồng, tăng 120.000 đồng so với đóng cửa chiều 13/1. Trên các sàn vàng, sau khi có công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc ngừng cho vay đầu tư kinh doanh trên sàn vàng thì các lệnh mua bán giảm đi rõ rệt. Tính thanh khoản tại các sàn vàng giảm mạnh. Tính đến 9h10, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ chỉ đạt 900 lượng. Các nhà đầu tư còn lại đang tranh thủ giá tốt để tất toán trạng thái vàng đang nắm giữ.

Trên thị trường thế giới, vàng tăng giá ngày thứ 2 liên tiếp nhờ USD giảm điểm. Tính đến 10h48 theo giờ Hà Nội, vàng giao ngay đạt 1.142,80 USD một ounce, tăng 0,7% so với mở cửa. Trước đó, thị trường đóng cửa ngày thứ 4 ở 1.137,60 USD, tăng gần 10 USD so với mở cửa ngày. Hôm qua, có thời điểm giá rơi xuống dưới 1.120 USD sau thông tin cho thấy Trung Quốc quyết định nâng mức dự trữ tối thiểu của các ngân hàng.

Chỉ số Dollar Index đã đi xuống 5 ngày liên tiếp khi giới đầu tư không còn tin vào khả năng FED sớm nâng lãi suất cơ bản. Kể từ đầu năm đến nay, Dollar Index đã mất 1,4%. Tối qua trong chương trình phỏng vấn Nightly Business Report với kênh PBS Television, Chủ tịch Cục Dự trữ New York nói ông muốn nhìn thấy số lượng việc làm tăng lên trước khi tăng lãi suất cơ bản. Trong khi đó, euro hôm nay leo lên mức cao nhất suốt 1 tháng so với đồng đôla, với báo cáo trong ngày dự báo sẽ cho thấy sản lượng công nghiệp châu Âu tăng trong tháng 11.

Trong khi đôla Mỹ vẫn đang trong áp lực, giới đầu tư chuyển hướng chú ý sang châu Âu, nơi Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách trong ngày hôm nay. Ngoài ra, trong ngày giới đầu tư còn chờ đợi báo cáo doanh thu bán lẻ và báo cáo thất nghiệp tuần của Mỹ. Thị trường vàng, tiền tệ cần thêm nhiều thông tin để khẳng định chắc chắn xu hướng trong thời gian tới.

Các quỹ đầu tư cũng dừng lại nghe ngóng. Trong ngày 13/1, lượng vàng nắm giữ của quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR giữ nguyên ở 1.115,884 tấn, không đổi so với ngày trước đó. Giới chuyên gia cho rằng nếu USD giữ nguyên đà giảm, giá vàng có thể lập đỉnh mới trong những tháng tiếp theo. Một báo cáo khác công bố hôm thứ tư cho rằng giá vàng sẽ sớm lặp lại và vượt kỷ lục của năm ngoái trong nửa đầu năm nay, do nhu cầu đầu tư sẽ bù đắp lại nhu cầu vàng vật chất yếu. GFMS, một hãng tư vấn tại London dự đoán trong báo cáo mới nhất rằng giá có thể đạt mức trung bình 1.175 USD một ounce trong nửa đầu 2010. tăng mạnh so với mức trung bình của năm 2009 là 972 USD.

Theo Thanh Bình (VNE)