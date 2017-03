Giá vàng tăng 150.000 đồng/lượng, USD tự do lao dốc

Lúc hơn 9h sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết ở mức 36,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 36,75 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng đã tăng khoảng 150.000 đồng/lượng.



Giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) áp dụng tại thị trường Tp.HCM là 36,65 triệu đồng/lượng và 36,72 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội cùng thời điểm thu mua vàng Rồng Thăng Long ở mức 36,65 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 36,75 triệu đồng/lượng.



Đây là mức giá cao nhất của vàng trong nước trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây.



Theo giới kinh doanh vàng, diễn biến giá vàng thế giới hiện đang là nhân tố tác động chính tới giá vàng trong nước. Sau những nỗ lực bình ổn giá vàng và ngoại tệ của cơ quan chức năng thời gian gần đây như cấp hạn ngạch nhập vàng, giảm thuế nhập vàng từ 1% về 0%, tăng thuế xuất khẩu vàng từ 0% lên 10%, bơm ngoại tệ cho thị trường… thị trường vàng không còn những dấu hiệu của “sốt” giá do tâm lý và căng thẳng cung cầu như trước.



Giá USD thị trường tự do sau khi chững lại vào ngày hôm qua tới sáng nay lại lao dốc mạnh. Lúc hơn 9h, giá USD tại Hà Nội được thông báo phổ biến ở mức 21.200 đồng (mua vào) và 21.270 đồng (bán ra), giảm 100 đồng mỗi USD ở chiều mua vào và rẻ đi 80 đồng ở chiều bán ra.



Giá vàng thế giới đêm qua tại New York được hỗ trợ bởi nỗi lo về nguy cơ lan rộng của khủng hoảng nợ châu Âu. Trong phiên, giá vàng giao ngay đã có thời điểm đạt mức 1.428,7 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử. Kỷ lục cũ của giá vàng là mức 1.425,5 USD/oz thiết lập hôm 9/11.



Tuy nhiên, về cuối phiên, giá vàng không giữ được mức tăng cao trước đó do áp lực bán chốt lời và đồng USD mạnh so với Euro. Đóng cửa, giá vàng giao ngay dừng ở mức 1.424,7 USD/oz, tăng 9,2 USD/oz (0,7%) so với giá chốt phiên liền trước.



Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng diễn biến theo xu hướng chính là giảm nhẹ. Lúc 9h45 giờ Việt Nam, giá vàng đứng ở mức 1.423 USD/oz, mất 1,7 USD/oz so với giá chốt tại New York. Mức giá này quy đổi tương đương với khoảng 36,55 triệu đồng/lượng.



Thị trường tài chính toàn cầu hôm qua tỏ ra khá bi quan trước những thông tin phát đi từ Mỹ và châu Âu.



Trong chương trình phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke vẽ ra một viễn cảnh xám màu về nền kinh tế nước này và tuyên bố FED có thể phải chi nhiều hơn 600 tỷ USD để hỗ trợ tăng trưởng.



Tại châu Âu, các bộ trưởng tài chính khối Eurozone nhóm họp để bàn thảo việc tăng quy mô của quỹ bình ổn tài chính khu vực từ mức 1.000 tỷ USD hiện nay. Tuy nhiên, nước Đức vẫn kiên quyết từ chối đề nghị này, đồng thời còn từ chối đề xuất phát hành trái phiếu chung của khu vực Eurozone do tất cả các chính phủ trong nhóm bảo lãnh.



Thị trường đồn đoán, sau Hy Lạp và Ireland, sắp sửa EU sẽ phải ra tay giải cứu quốc gia thành viên tiếp theo là Bồ Đào Nha.



Giới đầu tư đã đẩy mạnh gom mua các loại tài sản an toàn như USD và vàng, khiến cả hai tài sản này cùng tăng giá, bất chấp mối quan hệ tỷ lệ nghịch thường thấy. Trong khi đó, đồng Euro lại giảm giá mạnh, mất 0,84% so với USD, còn 1,33 USD/Euro.



Giá dầu thô ngọt nhẹ tại Mỹ hôm qua tăng mạnh, lên mức cao nhất trong hơn 2 năm. Chốt phiên ngày 6/12, giá dầu giao tháng 1 tăng 0,19 USD/thùng (0,21%), đạt mức 89,38 USD/thùng. Giá dầu tăng nhờ tuyên bố có thể bơm thêm tiền của ông Bernanke, cũng như dự báo thời tiết về mùa đông lạnh giá ở vùng Bắc bán cầu.





Theo KIỀU OANH ( VnEconomy)