Giá vàng tăng 250.000 đồng

Sáng nay, vàng miếng của công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC có giá 27,25 - 27,35 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng lần lượt 200.000 - 220.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. So với sáng 16/12, giá tăng 250.000 đồng.

Tính đến 10h, mỗi lượng vàng Thần Tài Sacombank tương đương 27,21 - 27,40 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi doanh nghiệp niêm yết thu mua tăng 140.000 đồng, niêm yết bán ra tăng tới 240.000 đồng so với cuối ngày qua. Biên độ mua bán được nới rộng lên 190.000 đồng mỗi lượng.

Quy ra tiền Việt theo tỷ giá sáng nay 19.500 đồng mỗi USD, một lượng vàng thế giới có giá 26,75 triệu đồng, đã bao gồm thuế nhập khẩu.

Những ngày gần đây, các cửa hàng vàng thưa thớt khách đến mua bán vàng miếng. Ảnh: T.B.

Không khí giao dịch tại các sàn vàng đìu hiu. Nhà đầu tư trở nên không mặn mà mua bán sau thông tin họ có thể sắp bị đánh thuế. Khối lượng đặt lệnh chỉ dè dặt quanh 40 lượng vàng. Tính đến 9h10, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ chỉ đạt hơn 142.000 lượng, thấp hơn nhiều so với những ngày bình thường. Giá biến động trong biên độ 25,205 - 25,503 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất hơn 300.000 đồng mỗi lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá vàng không thay đổi nhiều so với cuối ngày hôm qua. Tính đến 9h24 sáng, mỗi ounce vàng tương đương 1.138,30 USD, tăng 15 USD so với đầu ngày 16/12. Tuy đã hồi phục nhẹ nhưng so với đỉnh cao 1.226 hôm 3/12, giá vẫn thấp hơn 8%.

Kết thúc phiên họp vừa rồi, Cục Dự trữ liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản ở mức thấp từ 0 đến 0,25%. Tuy quyết định này đáng lẽ có thể khiến đồng đôla mất điểm, nhưng nhận xét lạc quan về ngành ngân hàng và kinh tế Mỹ khiến USD vẫn giữ nguyên ở mức cao nhất trong vòng 10 tuần đối với đồng euro. Hôm qua, khảo sát cho thấy hầu hết các nhà đầu tư cho rằng FED sẽ nâng lãi suất cơ bản vào cuối quý đầu năm 2011.

Hôm qua, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR mua thêm 3,936 tấn vàn, nâng lượng dự trữ lên mức 1.120,514 tấn.

Các nhà đầu tư trên thị trường vàng đang chờ đợi những tin tức như cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của ngân hàng trung ương Nhật Bản, thông cáo hàng tháng của ngân hàng Anstralia, cuộc họp của WTO tại Geneva, doanh số bán lẻ tháng 11 của Anh, báo cáo thất nghiệp tuần của Mỹ.

