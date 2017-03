Giá vàng tăng 50.000 - 90.000 đồng/lượng

Sau khi giảm tới hơn 8% và lần đầu tiên kể từ đầu năm 2008 xuống dưới ngưỡng 800 USD/ounce trong tuần trước do đồng USD mạnh lên so với euro và dầu hạ nhiệt, giá vàng thế giới đang tăng nhẹ vào đầu tuần mới.

Cụ thể, tính tới 8h50 sáng 18/8 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay đang đứng ở mức 795,0 USD/ounce, cao hơn 0,5 USD so với cùng thời điểm này sáng thứ 6 tuần trước, nhưng tăng khoảng 5 USD so với mức giá trung bình phiên trước (khoảng 790 USD/ounce).

Giá vàng giao sau cũng tăng nhẹ.

Tính tới 9h10 sáng 18/8 giờ Việt Nam, giá vàng giao tháng 12/2008 tại Sàn New York đã tăng 0,5 USD/ounce so với cùng giờ phiên thứ 6 tuần trước, lên 802,9 USD/ounce.

Trong nước, sáng 18/8, giá vàng mua vào và bán ra của các cửa hàng vàng bạc đá quý tại Hà Nội đã tăng khoảng 50.000-90.000 đồng/lượng so với mức giá đóng cửa phiên liền trước.

Cụ thể, giá vàng PNJ-DAB của PNJ Phú Nhuận Hà Nội vào lúc 9h00 sáng 18/8 đang được giao dịch ở mức 17,05 triệu (mua) và 17,24 triệu đồng/lượng (bán) so với 17,00 triệu đồng/lượng (mua) và 17,15 triệu đồng/lượng (bán) vào chiều 17/8.

Giá vàng 24-K của các cửa hàng Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội sáng 18/8 đang ở mức 17,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 17,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sáng thứ 6 tuần trước (15/8), giá vàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đứng ở mức 16,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 17,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, với 3 phiên liên tiếp vàng thế giới ổn định xung quanh ngưỡng 800 USD/ounce, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội trong buổi sáng 18/8 lại được giảm xuống 200.000 đồng/lượng, so với 250.000-400.000 đồng/lượng trước đó.

Theo PNJ Hà Nội, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Cho dù giá vàng đang ở mức thấp so với nhiều tháng trước đó, nhưng giao dịch vẫn rất ảm đạm. Thống kê cho thấy, PNJ Hà Nội, ngày 17/8, chỉ bán ra được 50 lượng so với 500-1.100 lượng trong các phiên giữa tuần trước.

Giá vàng tăng nhẹ trở lại là do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tại Sàn New York quay đầu tăng giá lần đầu tiên trong 3 phiên qua do cơn bão Fay gần Cuba có thể khiến các giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico phải ngừng khai thác.

Cụ thể, trên sàn New York, giá dầu giao tháng 9 sáng nay (giờ Việt Nam) đã tăng khoảng 1 USD so cùng giờ với sáng thứ 6 lên 114,75 USD/thùng.