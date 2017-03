Giá vàng tăng 600.000 đồng một lượng

Sáng thứ sáu, các thương hiệu vàng lớn đồng loạt đẩy giá vàng tăng vọt ngay từ lúc mở cửa. Tại TP HCM, có doanh nghiệp đẩy chiều bán lên tới 45,6 triệu đồng, có thêm 700.000 đồng so với đóng cửa hôm qua. Giá hạ nhiệt nhẹ 150.000 đồng sau đó ít phút nhưng vẫn duy trì ở mức cao 45,45 triệu đồng mỗi lượng. Thu mua hiện ở 45,15 triệu đồng, cao hơn 500.000 đồng so với cuối ngày 27/10.







Mỗi lượng vàng tăng 1,4 triệu đồng kể từ đầu tuần. Ảnh: CFP.

Mỗi lượng vàng tăng 1,4 triệu đồng kể từ đầu tuần. Ảnh: CFP.

Theo Thanh Bình (VNE)



Cũng tại TP HCM, một số công ty vàng bạc đá quý lớn khác báo giá bán vàng ở 45,55 triệu đồng, tăng 650.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trong khi đó, niêm yết mua vào cách biệt khá lớn chỉ ở 45,2 triệu đồng.Tại khu vực Hà Nội tính đến 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 45,15-45,45 triệu đồng, mua vào bán ra tăng lần lượt 490.000- 570.000 đồng so với đóng cửa chiều qua. Như vậy, kể từ đầu tuần đến nay mỗi lượng vàng trong nước tăng khoảng 1,4 triệu đồng. Những ngày gần đây, nhà đầu tư vàng tỏ ra khá thờ ơ với thị trường dù giá đã tăng đáng kể kể từ đầu tuần. Tại Tập đoàn DOJI, giao dịch mua bán giảm liên tục từ 3.000 lượng mỗi cách đây không lâu xuống còn 1.500 lượng, rồi 1.200 lượng trong ngày hôm qua.Giá vàng trong nước leo thang theo sau đà tăng của thị trường quốc tế. Hôm qua, từ mức quanh 1.725 USD, giá thế giới đi lên liên tục, có lúc hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 1.751,30, cao nhất kể từ ngày 23/9. Kể từ đầu tuần đến nay, giá tăng 6,8% và đã đi lên 5 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 23%, trong khi đó đôla Mỹ mất giá 5,1%.Đồng đôla giảm điểm khiến nhu cầu mua kim loại quý như một kênh thay thế tăng lên. Ngoài ra, thông tin các nhà lãnh đạo châu Âu đã thông qua việc nâng quy mô gói cứu trợ lên 1.000 tỷ euro khiến nhà đầu tư lạc quan về triển vọng kinh tế khu vực.Tờ bạc xanh mất giá mạnh nhất kể từ tháng 3/2009 so với rổ các loại tiền tệ. Đồng yen tăng giá lên mức kỷ lục so với đôla Mỹ và euro cũng leo thang tốt nhất trong vòng một năm.Đến sáng nay, thị trường chững lại và đang hướng đến tuần tăng giá lớn nhất trong vòng 33 tháng, kể từ tháng 1/2009. Tính đến 8h42 theo giờ Hà Nội mỗi ounce tương đương 1,749,40 USD, có thêm 3,70 USD so với mở cửa.