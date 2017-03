Giá vàng tăng 630.000 đồng/lượng

Đầu giờ sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM công bố giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 37,8 - 38,1 triệu đồng/lượng, tăng 630.000 đồng/lượng so với giá cuối chiều qua (18.9). Như vậy, trong hai ngày qua, giá vàng SJC đã tăng hơn 700.000 đồng/lượng.



Giá vàng thế giới biến động mạnh. Kim loại quý này liên tục tăng khi vượt ngưỡng 1.310 USD/ounce, lên 1.330 USD/ounce, sau đó tăng lên mức 1.364 USD/ounce và đây cũng là mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 18.9 (rạng sáng 19.9, giờ VN).



Như vậy, kim loại quý này đã tăng 54 USD/ounce so với phiên giao dịch liền trước. Và đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 1.6.2012.



Theo nguồn tin từ Reuters, giá vàng thế giới tăng cao sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định bất ngờ sẽ tiếp tục chi 85 tỉ USD mỗi tháng để mua trái phiếu, đồng thời cắt giảm triển vọng về nền kinh tế. Điều này đã thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng trong vai trò tài sản phòng vệ.



Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp đáng kể, về mức 3,2 triệu đồng/lượng (ngày hôm qua là 4,3 triệu đồng/lượng). Trong khi các đơn vị kinh doanh vàng lại nới rộng khoảng cách giữa giá mua và giá bán lên mức 300.000 đồng/lượng.



Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục tổ chức đầu thầu 20.000 lượng vàng, mức giá tham chiếu tính giá đặt cọc là 37,26 triệu đồng/lượng.



Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được công bố bởi NHNN sáng nay vẫn ổn định, ở mức 21.036 đồng/USD.



Giá USD trong ngân hàng giảm trở lại từ 10 - 20 đồng/USD so với ngày 18.9. Giá mua và bán tại Eximbank về mức 21.080 - 21.170 đồng/USD (giảm 10 - 15 đồng/USD); ACB ở mức 21.060 - 21.160 đồng/USD (giảm 20 -10 đồng/USD).





Theo Lê Trần (TNO)