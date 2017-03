Giá vàng tăng đột biến, vượt 1.260 USD/ounce

So với trước tết nguyên đán, giá vàng thế giới đã tăng đến 60,2 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,62 triệu đồng/lượng.

Hôm nay các công ty vàng lớn như SJC, PNJ vẫn chưa hoạt động trở lại. Trong khi đó một số tiệm vàng nhỏ đã mở cửa thì lại đẩy giá bán vàng lên rất cao.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 34 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 450.000 đồng/lượng so với trước tết. Giá mua vào ở mức 33,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua - bán được kéo giãn rất xa do các tiệm vàng muốn phòng ngừa rủi ro trong lúc thị trường chưa có giá chính thức và nguồn cung vàng có phần hạn hẹp do các công ty vàng lớn chưa mua bán trở lại.

Giá vàng thế giới đã tăng liên tục kể từ giữa tháng 12-2015 đến nay. Từ mức xấp xỉ 1.050 USD/ounce đến nay, vàng thế giới đã tăng 183,7 USD/ounce, tương đương 4,94 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên tăng mạnh nhất là từ cuối tháng 1.

Tính chung chỉ trong vòng 3 tuần trở lại, giá vàng thế giới đã tăng 143 USD/ounce, quy đổi tương đương 3,85 triệu đồng/lượng. Đây cũng là đợt tăng lớn của vàng sau nhiều năm.



Có nhiều nguyên nhân đẩy giá vàng tăng: chứng khoán toàn cầu lao dốc, các nhà đầu tư rút khỏi thị trường chứng khoán và đầu tư vào tài sản trú ẩn là vàng.

Bên cạnh đó, cảnh báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) Janet Yellen cũng khiến giới đầu tư hướng sự chú ý vào vàng. Các quỹ đầu tư cũng tăng cường mua vàng. Lượng vàng do quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, nắm giữ đã tăng 0,7% lên 698,46 tấn trong phiên giao dịch ngày 6-2.

Theo chuyên gia Trần Thanh Hải, biến động của giá vàng trong thời gian gần đây thể hiện sự chuyển hướng ngắn hạn của giới đầu tư bởi vì xét về tổng thể thì đồng đôla vẫn mạnh so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ, FED vẫn có khả năng nâng lãi suất đồng đôla và giá các hàng hóa khác không tăng.

“Giá vàng chỉ tăng ngắn hạn mà một trong những nguyên do là giới đầu tư điều chỉnh lại danh mục đầu tư mà trong đó tôi nghi ngờ khả năng đầu tư Trung Quốc đang chuyển hướng một số tài sản sang vàng do trong năm 2016 khả năng đồng NDT tiếp tục mất giá”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, do giá vàng thế giới tăng rất chiến thuật và trong năm 2016 đồng đôla vẫn mạnh so với các ngoại tệ khác trong khi giá cả các hàng hóa khác kể cả dầu khó tăng. Do vậy sẽ khó có chuyện vàng tăng đến 1.500 USD/ounce như một số dự báo mà trong một vài ngày tới sẽ có sự điều chỉnh.

Về phía nhà đầu tư trong nước, theo ông Hải, do hiện đồng đôla khá rẻ, giới đầu tư trong nước đang cân bằng tài sản giữa USD và vàng.

Về phía nhà đầu tư nhỏ lẻ, dù giá vàng đã tăng đột biến những ngày gần đây theo ông Hải bỏ vốn vào vàng cũng cần cân nhắc vì như đã phân tích ở trên, giá vàng chỉ tăng ngắn hạn, nếu mua vào ở thời điểm giá cao là khá rủi ro.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi tương đương 33,25 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới đang ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại: 750.000 đồng/lượng.