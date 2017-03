Giá vàng tăng gần 20.000 đồng/chỉ, USD lên mức 17.600 đồng

Lúc 13h, vàng SJC tại Hà Nội được giao dịch phổ biến là 1,725 triệu đồng/chỉ-1,74 triệu đồng/chỉ (mua vào-bán ra), tăng 15.000 đồng/chỉ so với cuối ngày hôm trước. Trên thị trường tự do, vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu tăng 17.000 đồng, có giá 1,732 triệu đồng/chỉ - 1,742 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng trên sàn có khoảng cách khá xa so với thị trường trao tay. Tại sàn ACB, tính đến 13h6, tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt xấp xỉ 50.000 lượng, tương ứng giá trị 888,513 tỷ đồng, với giá khớp lệnh phổ biến là 1,788 triệu đồng/chỉ.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch đêm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 7 USD/ounce, lên mức 847,8 USD/ounce. Cũng tại thị trường này, giá vàng kỳ hạn tháng 2 đóng cửa mức 848 USD/ounce, tăng 9,9 USD/ounce.

Nguyên nhân chính giúp giá vàng thế giới tăng là đồng USD giảm giá so với EUR. Hôm qua, tại New York, tỷ giá EUR/USD được củng cố ở mức 1,4 USD. Bên cạnh đó, giá dầu tiếp tục đi xuống do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 giảm 3,63 USD/thùng, còn 35,35 USD/thùng. Sáng nay, giá “vàng đen” này ở mức 35,58 USD/thùng.

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định tăng mạnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 3%. Phản ứng trước quyết định trên, giá USD tại “chợ đen” không ngừng leo thang. Nếu như đầu giờ sáng, các điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) vẫn giữ nguyên mức giá hôm trước là 1 USD đổi được 17.240 VND-17.270 VND (mua vào-bán ra) thì đến 9h, tăng lên mức 17.300 VND-17.500 VND và đến đầu giờ chiều cùng ngày là 17.400 VND-17.600 VND.

Giá USD tăng cao khiến giá vàng trong nước trên thị trường trao tay thấp hơn giá thế giới khá nhiều. Hiện giá vàng thế giới quy đổi là khoảng 1,78 triệu đồng/chỉ, chưa tính thuế và các chi phí khác.