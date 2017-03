Giá vàng tăng gần 38,3 triệu đồng/lượng

Mức giá này tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với ngày trước. Một số thương hiệu khác niêm yết giá bán ra lên đến 38,3 triệu đồng/lượng. Mốc giá 38,3 triệu đồng hiện nay tương đương mức kỷ lục của giá vàng trong nước vào hồi tháng 11 năm ngoái. Vào đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, giá vàng có lúc bán ra ở mức 38,5 triệu đồng/lượng.

Mốc giá 38 triệu đồng/lượng đã được duy trì từ cuối tuần trước nhưng giao dịch khá trầm lắng do nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý dè chừng. Trong khi đó, giá vàng trong nước hiện thấp hơn khá nhiều so với giá thế giới quy đổi. Giá vàng thế giới hôm qua, quy đổi tương đương 38,7 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng trong nước khoảng 500.000 đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay tăng 10,2 USD/oz (0,7%), đạt 1.555,4 USD/oz.

THANH HẢI