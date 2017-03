Giá vàng tăng khá mạnh phiên đầu tuần

Lúc 9h30 sáng nay 21/1, theo công bố của Công ty CP SJC Hà Nội, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết giao dịch ở mức 45,76 triệu đồng/lượng (mua vào) - 45,86 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mỗi chiều 280.000 đồng/lượng và 180.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cập nhật giá vàng lúc 9h sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty VBĐQ Phú Quý niêm yết giao dịch ở mức 45,74 triệu đồng/lượng - 45,85 triệu đồng/lượng, điều chỉnh tăng mỗi chiều 160.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 45,55 triệu đồng/lượng - 45,85 triệu đồng/lượng, giảm đồng đều 150.000 đồng/lượng.

Tuần qua, thị trường vàng vàng trong nước đã có sự lên - xuống nhịp nhàng hơn theo xu hướng chính trên thế giới.

Như vậy, kể từ ngày 10/1 (thời điểm áp dụng mạng lưới kinh doanh mới của thị trường vàng miếng), giá vàng SJC đã giảm khoảng 640.000/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường những ngày này nằm trong khoảng 3 triệu/lượng.

Còn giá vàng miếng trong nước điều chỉnh tăng sáng nay theo diễn biến chính trên thị trường châu Á. Theo Kitco.com, giá vàng giao ngay hiện có biên độ tăng 4,5 USD/ounce, lên mức 1.689,2 USD/ounce.

Phiên cuối tuần trước, dù điều chỉnh giảm nhưng giá vàng giao ngay trên thị trường New York vẫn đứng trên 1686 USD/ounce, tăng gần 1,4%. Giá vàng được hỗ trợ phần nào nhờ lực mua vật chất từ Trung Quốc để chuẩn bị cho Tết Âm Lịch trong tháng 2 và những số liệu lạc quan của nền kinh tế Trung Quốc.

Theo số liệu vừa công bố, tăng trưởng GDP quý IV/2012 của Trung Quốc đạt 7,9%, tăng so với dự báo 7,8% của các chuyên gia. Cũng theo báo cáo này, sản lượng công nghiệp quý IV của Trung Quốc tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo, trong khi doanh số bán lẻ tăng 15,2%.

Nhận định về xu hướng giá vàng tuần này, hầu hết các chuyên gia đều nghiêng về khả năng vàng còn đi lên. Trong số 26 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco, 18 người nhận định giá sẽ tăng, áp đảo so với chỉ 3 ý kiến nhận định ngược lại. 5 chuyên gia cho rằng vàng sẽ đứng giá.

Các chuyên gia đều tin rằng vùng giá 1.700 USD/ounce sẽ cột mốc quan trọng đối với xu hướng giá vàng trong ngắn hạn

Trong dài hạn hơn, giá vàng cũng được hỗ trợ do những bất ổn xoay quanh vấn đề nâng trần nợ công tại Mỹ. Việc giới đầu tư lo ngại Mỹ - nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chạm trần nợ công vào giữa tháng 2 tới sau khi ngân sách bổ sung 200 tỷ USD nước này cạn kiệt càng khiến cho đồng bạc xanh bị bán tháo hơn. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo nếu quốc hội không nâng trần nợ, thị trường sẽ rơi vào hỗn loạn. Các nhà đầu tư tăng cường mua kim loại quý do lo ngại những bất ổn về vấn đề này.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, giá vàng thế giới đang có dấu hiệu tăng những bước vững chắc dựa trên khả năng có một số dòng tiền đầu cơ mới đã bắt đầu chảy trở lại đầu tư vào hàng hóa nguyên liệu, trong đó có kim loại quý.

“Nhìn lại năm 2012 vừa qua, thị trường vàng đã có những bước chững lại không mong muốn mặc dù đà tăng 6% đối với giá trung bình hàng năm không phải quá tồi tệ. Bước sang năm mới, triển vọng dành cho vàng có thể sẽ sáng sủa hơn đôi chút trong bối cảnh những bất ổn kinh tế, tài chính vẫn rình rập và lực mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục được duy trì”, chuyên gia Philip Klapwijk - Thomson Reuters GFMS nói.

Theo An Hạ (Dân trí)