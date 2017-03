Giá vàng tăng lại

Như vậy so với 3 ngày trước đó, giá vàng đã tăng khoảng 100.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới vẫn chưa có biến động mạnh, giá hiện nay vào khoảng 1.182 USD/ounce.



Giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ. Tỉ giá bán ra ở các quầy thu đổi còn 19.250 - 19.260 đồng/USD, giảm khoảng 40 đồng/USD so với mức cao nhất của cuối tuần trước. Lượng khách đến mua bán USD, theo các chủ tiệm vàng và quầy thu đổi ngoại tệ, đã giảm khoảng 30% so với cuối tuần. Tỉ giá USD ở các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên như tuần trước, mua vào - bán ra là 19.098 – 19.100 đồng/USD.





Theo M.T ( SGTT)