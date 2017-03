Giá vàng tăng lên 42,09 triệu đồng/lượng

Ảnh: AFP



Theo Lê Trần (TNO)



Lúc 13 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (TP.HCM) niêm yết ở mức 41,94 - 42,09 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).Tại Hà Nội, giá vàng SJC tiếp tục giữ thông lệ có giá mua bằng với giá mua tại TP.HCM, và giá bán cao hơn 20.000 đồng/lượng.Như vậy, giá vàng đã tăng 60.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần trước (hôm 4.8).Vàng Phượng Hoàng PNJ - Dong ABank niêm yết ở mức 41,93 - 42,03 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 40,45 - 40,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).Như vậy, nếu không tính vàng rồng Thăng Long, thì trong sáng 6.8, phần lớn thương hiệu vàng trong nước đều có mức tăng phổ biến từ 60.000 - 80.000 đồng/lượng.* Tại thị trường châu Á, sáng 6.8, giá vàng tăng nhẹ và dao động trong biên độ hẹp 1.601 - 1.606 USD/ounce.Theo bảng giao dịch điện tử Kitco, giá vàng thế giới lúc 13 giờ 5 phút (giờ Việt Nam) ở mức 1.606,4 USD/ounce, tăng 3 USD so với giá mở cửa đầu ngày.* Sáng 6.8, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.Tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá giao dịch đồng USD ở mức 20.845 - 20.875 đồng/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần trước.Còn tại Ngân hàng Eximbank, tỷ giá đồng USD vẫn ổn định ở mức thấp 20.800 - 20.880 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên không đổi so với cùng thời điểm cuối tuần trước.Tại Ngân hàng ACB, tỷ giá giao dịch đồng USD phổ biến ở mức 20.820 - 20.880 đồng/USD (mua vào - bán ra).