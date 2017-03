Giá vàng tăng mạnh

Lúc 10 giờ sáng, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP.HCM niêm yết ở mức 35,92 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 190.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua.



Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội có cùng mức mua vào nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng/lượng so với thị trường TP.HCM, ở mức 36,02 triệu đồng/lượng.



Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết với mức giá tương ứng: mua vào 35,9 triệu đồng/lượng và bán ra 35,95 triệu đồng/lượng.



Giá vàng miếng hiệu SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank mua bán cùng thời điểm lần lượt là 35,97 và 35,99 triệu đồng/lượng.



Giá vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) mở cửa sáng nay cũng với xu hướng tăng mạnh, giao dịch ở mức 35,95 và 36,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).



Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.2 (vào rạng sáng nay, 11.2, giờ VN), giá vàng giao ngay tại thị trường New York (Mỹ) chốt ở mức 1.362,7 USD/ounce, giảm nhẹ 2 USD so với phiên đóng cửa liền trước.



Mở cửa thị trường châu Á vào sáng nay, giá vàng tăng nhẹ trở lại. Theo bảng giao dịch điện tử Kitco, giá vàng thế giới lúc 10 giờ 10 phút sáng nay (giờ VN) ở mức 1.363,9 USD/ounce, tăng 1 USD so với mức giá mở cửa đầu ngày.



Giá USD trên thị trường tự do tại TP.HCM sáng nay tăng mạnh, dao động từ 21.350 - 21.500 đồng/USD. Còn tại Hà Nội, giá USD dao động từ 21.300 - 21.500 đồng/USD.





Theo Lê Trần (TNO)