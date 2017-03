Giá vàng tăng mạnh đầu tuần

Thị trường vàng mở cửa sáng nay tại Hà Nội mở cửa quanh 26,76 - 26,85 triệu đồng, tăng từ 200.000 đến 220.000 đồng so với hôm thứ bảy. Đến 10h, giá lại được đẩy cao thêm hơn 100.000 đồng. Có cửa hàng đẩy niêm yết bán ra ở 27 triệu đồng một lượng.

Tính đến 10h30, giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố ở 26,8 - 26,88 triệu đồng, tăng lần lượt 130.000 đến 140.000 đồng so với mở cửa. Nếu so với cuối tuần, mua vào bán ra tăng lần lượt 240.000 - 280.000 đồng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng miếng SBJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn có giá 26,70 - 26,76 triệu đồng, tăng 60.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Đến 11h trưa nay, công bố bán ra được niêm yết ở 26,97 triệu đồng. Theo đánh giá của Sacombank SBJ, giá vàng trong nước từ nay đến cuối năm sẽ không có nhiều biến động, khả năng kết thúc 2009 ở quanh 27 triệu đồng.

Trong khi không khí trên thị trường vàng vật chất trầm lặng, các sàn vàng mở cửa sáng nay ấm hơn so với tuần trước, với lực mua được ưu tiên hơn. Tại sàn vàng ACB, kể từ mốc mở cửa ở 24,87 triệu đồng, giá liên tục được đẩy cao, đạt 25,03 triệu đồng lúc 11h. Nhiều người mạnh tay mua tới 300 đến 600 lượng vàng. Tính đến 9h10 hôm nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 37.000 lượng, giá biến động trong biên độ́ 24,75 - 24,88 triệu đồng.

Sau nhiều ngày nghỉ liên tiếp, thị trường vàng thế giới liên tục đi lên trong hai tiếng giao dịch đầu tuần. Tính đến 10h13 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương với 1.112,60 USD, so với mức 1.104 USD mở cửa.

Thứ ba tuần trước, trước khi các nhà đầu tư tại Mỹ và châu Âu nghỉ lễ Giáng sinh, có lúc giá vàng rơi xuống chỉ còn 1,074,10 USD, thấp nhất trong vòng 7 tuần. Trong suốt kỷ nghỉ lễ, biểu đồ giá hầu như không mấy biến động, ở quanh 1.105 USD một ounce vàng.

Lượng dự trữ vàng của quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR vẫn không đổi ở 1.132,708 tấn từ ngày 21/12, tăng 2,11 tấn so với ngày đầu tháng. Hồi 1/6, lượng vàng do SPDR nắm giữ đạt con số kỷ lục 1.134,03 tấn.

Thị trường tiền tệ vẫn khá lặng lẽ trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á. USD tăng nhẹ 0,5% giá trị so với đồng yen và 0,3% so với euro. Hôm nay, một số thị trường vẫn đang nghỉ lễ như Anh, Australia, Canada. Vài tin tức được công bố tại thị trường Nhật trong ngày như khảo sát GDP tháng 12, sản lượng công nghiệp tăng có thể khiến nhà đầu tư phấn khởi. Mặc dù vậy, thông thường phải đến tuần đầu tiên của năm mới thị trường mới sôi động trở lại. Trong khảo sát cuối tuần trước do Bloomberg thực hiện, 52% trong số 21 nhà đầu tư cho rằng thị trường vàng có thể đi lên trong tuần này.

Theo Thanh Bình ( VNE)