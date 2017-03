Giá vàng tăng mạnh, giá dầu trượt dài

Trong thời gian một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, đóng cửa nghỉ lễ năm mới âm lịch, giá vàng tại thị trường Mỹ biến động khá mạnh. Mốc 900 USD đã có lúc được tái lập do giới đầu tư thua lỗ đậm trên thị trường chứng khoán đã đổ vốn sang thị trường vàng để tranh thủ đợt tăng giá này kiếm lời. Nhưng sau đó, giá vàng lại ngay lập tức rớt về mức 880 USD/oz do các nhà đầu tư nhanh chóng bán ra để chốt lãi.

Sự lên xuống thất thường của giá vàng quanh mốc trung tâm 900 USD/oz phản ánh những yếu tố tác động giằng co trên thị trường ở thời điểm hiện nay.

Một mặt, giới đầu tư quốc tế trong tâm trạng e sợ sự bất ổn gia tăng của nền kinh tế toàn cầu đang tăng cường tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng của những rủi ro sụt giảm tăng trưởng của kinh tế thế giới. Đây là lần đầu tiên xảy ra khủng hoảng, FED đưa ra một cảnh báo như vậy. Tốc độ tăng GDP quý 4/2008 của kinh tế Mỹ được công bố ngày 29/2 này được dự báo có thể ở mức âm 5,5%.

Suy thoái tại Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - đang có khả năng trở thành thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất ở nước này kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Số liệu vừa công bố cho thấy, sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 12/2008 đã sụt giảm với tốc độ chưa từng có 9,6%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vọt lên mức 4,4% từ mức 3,9% của tháng trước đó - mức tăng mạnh nhất trong vòng 41 năm. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, GDP của Nhật có thể tăng trưởng âm 2,6% trong năm nay.

Về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, IMF dự báo, kinh tế thế giới năm nay chỉ tăng trưởng 0,5%, giảm mạnh so với mức dự báo trước đó là 1,75%.

Một cuộc điều tra do Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA) thực hiện dự báo, cùng với viễn cảnh u ám của kinh tế thế giới, việc chính phủ các nước chi hàng ngàn tỷ USD để khôi phục nền kinh tế và hệ thống ngân hàng sẽ giúp giá vàng tăng ít nhất 17% trong năm 2009 này. Kết thúc năm 2007, giá vàng ở mức trên 880 USD/oz.

Nhưng mặt khác, ở thời điểm hiện nay, sự tăng giá của vàng bị cản lại bởi sự vững giá của đồng USD, bất chấp những dữ liệu xấu của kinh tế Mỹ, do kinh tế châu Âu và châu Á cũng liên tục phát đi những thông tin đáng lo ngại. Những cảnh báo về vấn đề giảm phát, thay vì lạm phát, đối với nền kinh tế thế giới cũng tạo áp lực đẩy giá vàng xuống. Ngoài ra, những áp lực bán vàng ra để thu lời bù lỗ cho các danh mục đầu tư khác vẫn còn khi thị trường chứng khoán toàn cầu chưa thể cắt cơn sụt giảm.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại New York tăng 21,9 USD/oz (2,5%) so với giá chốt phiên liền trước, đạt mức 909,3 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 4 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) tăng 16,5 USD/oz (1,9%), đạt mức 906,5 USD/oz.

Trong phiên giao dịch, giá vàng trên cả hai thị trường cùng biến động mạnh, có lúc tụt về mức 875 USD/oz. Sau khi một loạt dữ liệu xấu về kinh tế Mỹ được công bố như số lượng đơn đặt hàng lâu bền năm 2008 giảm 5,7% - mức giảm mạnh nhất từ năm 2001; doanh số bán nhà mới xây trong tháng 12/2008 ở nước này giảm 14,7% - tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 1994… thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh. Giới đầu tư vì thế đẩy mạnh chuyển vốn sang thị trường vàng, giúp giá kim loại quý này lấy lại ưu thế và vượt mốc 900 USD/oz.

Sáng nay tại châu Á, giá vàng lại quay đầu đi xuống. Ở thời điểm 11h12 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á trên bảng giá trực tuyến Kitco là 903 USD/oz, giảm hơn 6 USD/oz so với giá đóng cửa hôm qua tại New York. Các nhà phân tích nhận định, sự tăng giá của vàng ở thời điểm này nhiều khả năng khó bền vững vì sau mỗi đợt tăng giá mạnh, giới đầu tư sẽ lại bán ra để lấy tiền bù lỗ cho danh mục đầu tư chứng khoán.

Tỷ giá đồng USD so với Euro trên thị trường quốc tế vẫn đang vững vàng quanh mốc 1 Euro tương đương 1,3 USD. Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, vào lúc 11h31 tại Tokyo, 1 Euro tương đương 1,2901 USD so với mức 1 Euro bằng 1,2954 USD tại cuối ngày hôm qua tại thị trường New York. Tháng này, đồng USD đã lên giá 8,3% so với Euro.

Tại thị trường trong nước, đa phần các công ty vàng bạc đá quý lớn và các điểm giao dịch ngoại tệ hôm nay vẫn chưa mở cửa trở lại.

Lo ngại về sự giảm tốc mạnh của tăng trưởng kinh tế thế giới liên tục đẩy giá dầu đi xuống trong tuần nghỉ tết. Báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này tiếp tục tăng thêm 1,9% trong tuần qua, lên mức 338,8 triệu thùng, cao nhất từ tháng 8/2007 tới nay. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn trên đà trượt giảm.

Từ mức trên 46 USD/thùng vào cuối tuần trước, giá dầu đã trượt dần về mức 41 USD/thùng. Đóng cửa phiên hôm qua tại NYMEX, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3 giảm 0,72 USD/thùng (1,7%), còn 41,44 USD/thùng. Sáng nay, giá dầu thế giới phục hồi nhẹ, đứng ở mức 41,7 USD/thùng, tăng 0,26 USD/thùng, ở thời điểm 11h06 giờ Việt Nam.