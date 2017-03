Giá vàng tăng mạnh lên 35,75 triệu đồng trước ngày Thần tài

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC trong khoảng từ 35,62-35,75 triệu đồng/lượng.Cùng thời điểm trên, giá mua vàng SJC tại công ty DOJI Hà Nội niêm yết ở mức 35,69 triệu đồng/lượng và bán ra là 35,75 triệu đồng/lượng, trong khi các doanh nghiệp khác như Techcombank, Vietinbank Gold, VPBank và Sacombank giao dịch giá vàng SJC từ 35,42-35,75 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).Tương tự, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 60.000 đồng/lượng, hiện đang giao dịch quanh mức 32,46-32,96 đồng/lượng.Như vậy, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá vàng trong nước liên tục đi lên và tăng ở mức cao. So với ngày đầu tiên của năm mới (24/2), giá vàng trong nước đã tăng thêm 320.000 đồng/lượng.Nguyên nhân giá vàng trong nước tăng là do sắp đến Ngày Thần tài nên có nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn.Điểm nổi bật của thị trường ngày Thần Tài năm nay là cuộc chạy đua về sản phẩm độc, lạ dành riêng cho những khách mua vàng cầu may.Doanh nghiệp tiên phong là DOJI, tương tự năm ngoái, sẽ tung ra sản phẩm miếng vàng mỹ nghệ ép vỉ in hình con giáp của năm là dê vàng mang tên Kim Dương với ba loại gồm Kim Dương Lộc (một chỉ), Kim Dương Phát (2 chỉ) và Kim Dương Tài (5 chỉ).Nhân dịp này Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên phong (TPBank) cũng đưa ra chương trình khuyến mại trong ngày 27-28/2/2015 (tức ngày 9/1 và 10/1 âm lịch), khi mua sản phẩm Kim Dương Lộc-Kim Dương Phát-Kim Dương Tài sẽ được nhận ngay món quà đầu Xuân là lì xì 5.000 đồng/chỉ, thay cho lời chúc năm mới đầy hưng vượng, tài lộc. Giá bán của sản phẩm được bán theo giá vàng SJC (được niêm yết công khai tại hệ thống được cấp phép giao dịch vàng của Ngân hàng trên toàn quốc).Để cạnh tranh với "Dê Vàng" của DOJI, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng cho ra mắt sản phẩm đồng xu in hình con dê, đóng trong vỉ. Còn tại Công ty Phú Quý, khách hàng có thể chọn bất cứ linh vật nào trong số 12 con giáp.Khi dự báo về doanh số bán hàng ngày Thần Tài năm nay, đa số các doanh nghiệp đều tỏ ra lạc quan. "Kinh tế năm ngoái khó khăn nhưng kết quả là khách vẫn xếp hàng rất đông, nhiều người đến muộn không mua được," đại diện SJC nói.Trên thế giới, giá vàng cũng tăng nhẹ so với chốt phiên trước hiện dao động ở ngưỡng 1.208 USD/ounce.Ở mức giá này, khi quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 31,18 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 4,45 triệu đồng.Trên thị trường ngoại tệ, giá mua USD sáng nay được các ngân hàng tăng 5-10 đồng/USD so với chốt phiên trước.Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 21.340 đồng/USD còn chiều bán ra là 21.390 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD. Ngân hàng BIDV tăng 15 đồng/USD ở cả hai chiều, hiện đang giao dịch quanh mức 21.345 đồng/USD còn bán ra là 21.340 đồng/USD./.

Riêng ngân hàng Vietinbank lại giảm 5 đồng ở cả hai chiều, hiện đang giao dịch từ 21.330-21.390 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Theo Vietnam+