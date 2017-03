Giá vàng tăng mạnh sau tết

Chiều 26-2, giá vàng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 35,62 triệu đồng/lượng (giá bán ra), tăng 30.000 đồng so với cuối phiên giao dịch sáng cùng ngày, tăng 140.000 đồng so với cuối ngày hôm qua và tăng 270.000 đồng so với ngày 24-2.

Giá vàng trong nước có mức tăng cao hơn so với thế giới, trong đó một phần là do tỉ giá VND/USD tăng trong mấy ngày qua. Hiện giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới 4,42 triệu đồng/lượng.