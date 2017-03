Giá vàng tăng mạnh, trang sức bán chạy dịp 8/3

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá bán 36,24 triệu đồng, cao hơn 130.000 đồng so với lúc đóng cửa hôm qua. Chiều mua vào từ khách thấp hơn 60.000 đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán ra cao, trong khi mua vào thấp hơn DOJI 10.000 đồng. Còn tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết tương tự DOJI.

Tăng so với cuối ngày hôm qua song giá vàng vẫn giảm khoảng 240.000 đồng so với sáng đầu tuần. Và đà tăng sáng nay dè dặt hơn nhiều so với thế giới. Sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế tăng thêm khoảng 330.000 đồng, khiến chênh lệch giữa hai thị trường còn 1,85 triệu đồng, thấp hơn mức 1,9 triệu đồng cách đây hai ngày. Lần gần đây nhất thị trường chứng kiến vàng SJC đắt hơn thế giới 1,85 triệu đồng là ngày 20/8/2012.



Nữ trang vàng đang bán chạy trong dịp 8-3. Ảnh: Anh Quân



Đà bán vàng đã chững lại trên thị trường. Trước đó, nhiều người đua đi bán vàng khi giá tăng mạnh hôm đầu tuần. Tuy nhiên, đến hôm qua, lượng người đi bán vàng đã giảm hơn một nửa tại PNJ. Số vàng doanh nghiệp này thu mua vào từ khách còn 200 lượng, thay vì 500 lượng như hôm thứ hai. Phú Quý cho biết hiện tỷ lệ khách mua - bán là 50:50 và tổng lượng giao dịch sụt giảm 20% so với ngày trước đó.



"Giá tăng khá sáng nay, nhưng dự kiến giao dịch vẫn ảm đạm vì mức này vẫn thấp hơn hôm đầu tuần, nên ai muốn bán vàng sẽ tiếp tục chờ", đại diện một doanh nghiệp nhận định.

Ngược lại, trên thị trường vàng trang sức, một số cửa hàng ghi nhận lượng mua khá mạnh từ hôm qua. Chiều 6/3, tại một cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy, nhiều người liên tục vào hỏi mua bất chấp thời tiết không thuận lợi. Có nơi cho biết doanh số bán vàng trang sức cao gấp đôi những ngày thông thường, và xu hướng này sẽ còn tiếp tục đến ngày 8, 9/3.

Một số ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng giá bán USD. Vietcombank hôm qua tăng 5 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán, lên 21.085 - 21.130 đồng. Đến hôm nay, chiều bán tiếp tục lên 21.140 đồng, ngược lại giá mua từ khách quay lại mức cũ 21.080 đồng một lượng.

Giá trên thị trường tự do tiếp tục ổn định, thậm chí giảm nhẹ. Giá mua từ khách còn 21.110 đồng. Giá bán ra cao hơn vài chục đồng mỗi đôla Mỹ.

Thanh Bình