Giá vàng tăng mạnh, vượt 45,35 triệu đồng mỗi lượng

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, giá vàng SJC Hà Nội đang mua vào là 45,12 triệu đồng/lượng và bán ra là 45,37 triệu đồng/lượng.



Giá vàng Thần tài SBJ cũng dao động từ 45,25-45,35 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 520.000 đồng/lượng so với chiều qua. Còn vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch trong khoảng từ 44,50-45,00 triệu đồng/lượng.



Trước đó, vào buổi chiều qua (30/11), giá vàng liên tục đảo chiều và giảm trên 300.000 đồng/lượng, đóng cửa ngày giao dịch cuối tháng Mười Một chỉ quanh mức 44,80 triệu đồng/lượng.



Tuy nhiên, sự hồi phục của thị trường thế giới đã giúp vàng trong nước bật trở lại và so với ngày đầu tháng Mười Một (1/11) thì vàng trong nước sáng nay đã tăng thêm 400.000 đồng/lượng, từ mức 44,97 triệu đồng lên 45,37 triệu đồng (tính theo giá vàng SJC).



Đáng chú ý, trong tháng Mười Một, sau thông tin về dự thảo kinh doanh vàng miếng do Ngân hàng nhà nước trình Chính phủ sẽ thắt chặt việc sản xuất vàng miếng thì nhiều nhà đầu tư đã bán tháo các thương hiệu vàng miếng khác để giữ vàng miếng SJC.



Điều này khiến chênh lệch giữa vàng SJC với một số thương hiệu vàng như vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu và vàng AAA của Ngân hàng Agribank... có thời điểm lên tới gần 1 triệu đồng/lượng.



Nhưng sau khi thông tin được công bố rõ ràng thì tình trạng bán tháo cũng chấm dứt và mức chênh lệch này đã được thu hẹp dần, trong sáng nay chỉ còn khoảng trên 300.000 đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, chốt phiên hôm qua, giá vàng giao tháng Mười Hai trên sàn Comex, New York tăng 32,1 USD lên mức 1.745,5 USD/oz.



Còn giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á sáng nay cũng chạm mức 1.748,8 USD/oz, cao nhất trong vòng hai tuần trở lại đây.



Ở mức giá này, nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng thương mại thì vàng thế giới vẫn rẻ hơn trong nước khảng 1 triệu đồng/lượng.



Hôm nay (1/12), tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn giữ nguyên tại 20.803 đồng/USD. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.011 đồng/USD.



Như vậy, trong tháng Mười Một, tỷ giá bình quân liên ngân hàng không có biến động nào, trước đó trong tháng Mười thì tỷ giá này đã tăng tới 175 đồng/USD, tương ứng mức tăng 0,85%.





