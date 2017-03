Giá vàng tăng nhẹ

Còn tại TP HCM, sau khi rơi xuống 41,69 triệu đồng vào chiều qua, giá bán vàng SJC phục hồi lên 41,74 triệu đồng sáng nay. Chiều thu mua cũng tăng 50.000 đồng lên 41,59 triệu đồng. Hiện vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới tới hơn 2 triệu đồng một lượng do doanh nghiệp không hạ giá mạnh tay theo quốc tế.



Các doanh nghiệp cho biết lượng người mua và bán vàng những ngày này ngang ngửa nhau, thay vì xu hướng đi mua là chủ yếu như trước. Tại Tập đoàn DOJI, trong ngày hôm qua tổng giao dịch được 2.700 lượng, trong đó 60% là vàng bán cho khách.



Giá vàng thế giới hầu như ít thay đổi trong ngày thứ năm khi giới đầu tư đang chờ cuộc họp Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào cuối hôm nay. Tính đến 9h21 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.574,80 USD, tăng 0,60 USD so với mở cửa.



Mặc dù vậy, các chuyên gia đánh giá nhiều khả năng cuộc họp này cũng không đưa ra được biện pháp mới để giải quyết khủng hoảng nợ. Do đó, nhà đầu tư có thể quay sang đầu tư vào đồng đôla Mỹ và giá vàng theo đó đi xuống.



Hồi năm ngoái, cũng chính khủng hoảng nợ châu Âu là yếu tố đẩy giá vàng lên đỉnh cao 1.920 USD. Tuy nhiên sang năm nay, sự sụt giảm ở các thị trường khác đã khiến nhà đầu tư phải bán vàng thu về tiên mặt, khiến vàng có lúc rơi xuống đáy của 4 tháng liền ở 1.527 USD hồi giữa tháng 5.





Theo Thanh Bình (VNE)