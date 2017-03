Giá vàng tăng nhẹ, giá USD chạm 18.200 VND/USD

Giá dầu thô giảm dưới ngưỡng 50 USD/thùng, trong khi tỷ giá đồng USD thị trường quốc tế tăng mạnh.

Thị trường vàng trong nước vẫn trầm lắng

Đầu giờ giao dịch sáng nay, các công ty kim hoàn trong nước điều chỉnh tăng nhẹ giá vàng niêm yết so với dịp cuối tuần vừa rồi. Với mức tăng 1.000-3.000 đồng/chỉ so với giá áp dụng trong ngày thứ Bảy, giá vàng thị trường tự do sáng nay phổ biến trên dưới 1.940.000 đồng/chỉ (mua vào) và dưới 1.950.000 đồng/chỉ (bán ra).

Thị trường vàng chưa có chuyển biến mới, vẫn đang trong trạng thái giao dịch trầm lắng. Tại các tiệm kim hoàn lớn trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, các nhân viên kinh doanh thời gian này khá nhàn rỗi do số lượng khách tới mua bán vàng rất hạn chế.

Đầu giờ sáng nay, chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 1.938.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.950.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng cùng loại áp dụng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) tương ứng là 1.942.000 đồng/chỉ và 1.947.000 đồng/chỉ.

Giá vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank mua vào và bán ra lần lượt là 1.940.000 đồng/chỉ và 1.948.000 đồng/chỉ. Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.938.000 đồng/chỉ và 1.948.000 đồng/chỉ.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua và bán vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank là 1.940.000 đồng/chỉ và 1.946.000 đồng/chỉ.

Các sàn vàng tập trung sáng nay chứng kiến giá khớp lệnh biến động trong biên độ hẹp. Trên sàn SBJ, tính tới 10h05, giá khớp lệnh dao động từ 18,59-18,73 triệu đồng/lượng. Còn tại sàn ACB, giá khớp lệnh cao nhất và thấp nhất tương ứng là 18,56-18,65 triệu đồng/lượng. Do giá vàng trên sàn thấp hơn nhiều giá vàng bên ngoài, phí rút vàng tại hai sàn này sáng nay cùng là 900.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh tại hai sàn này phiên sáng nay đã có sự gia tăng đáng kể. Tại sàn SBJ, tính tới 10h07 đã có 92.560 lượng vàng được sang tay thành công. Tại sàn ACB cùng thời điểm có 35.180 lượng vàng được khớp lệnh.

Giá vàng thế giới trước khả năng giảm thêm

Giá vàng thế giới mở cửa phiên đầu tuần chưa có biến động gì lớn, chủ yếu xoay quanh mức giá đóng cửa cuối tuần trước tại thị trường New York. Vào lúc 9h47 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1 USD/oz, lên mức 870,7 USD/oz, giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) tăng 2,2 USD/oz, lên mức 870,1 USD/oz.

So với giá vàng bán ra tại thị trường tự do trong nước, giá vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và phí đang thấp hơn trên 80.000 đồng/chỉ.

Trong tuần này, báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn của Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là nhân tố chủ đạo chèo lái hướng đi của thị trường chứng khoán và thị trường vàng thế giới. Tuần này và tuần sau sẽ là hai tuần đón nhận nhiều nhất báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ trong mùa báo cáo này.

Các báo cáo kết quả kinh doanh đáng chú ý trong tuần này bao gồm báo cáo của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ Bank of Americal (BoA) vào ngày thứ Hai, tập đoàn tài chính Morgan Stanley vào ngày thứ Tư, và nhiều tập đoàn lớn khác như IBM, Apple, Microsoft… Nhìn chung, triển vọng lợi nhuận của các tập đoàn này đều được giới quan sát dự báo ở mức tương đối khả quan. Do vậy, khả năng tiến xa hơn của thị trường chứng khoán thế giới và rủi ro mất giá thêm của vàng trong tuần này là rất lớn.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn kỳ vọng, với giá vàng đã xuống mức tương đối thấp như hiện nay, các hãng chế tác trang sức sẽ tăng mua vào, tạo lực đẩy lên nâng đỡ cho giá kim loại quý này.

USD tiếp tục lên giá

Chuyển sang thị trường ngoại tệ, cơn sốt USD “chợ đen” sáng nay tiếp tục lên nhiệt. Đầu giờ sáng nay, giá ngoại tệ này đã chạm mốc 18.200 VND/USD.

Tại Hà Nội, giá USD thị trường tự do phổ biến là 18.160 VND/USD (mua vào) và 18.200 VND/USD (bán ra), tăng 40 VND/USD so với giá niêm yết vào ngày thứ Bảy vừa rồi. Một số điểm giao dịch chào giá thấp hơn chút ít, ở mức 18.160 VND/USD (mua vào) và 18.190 VND/USD (bán ra).

Một nhà kinh doanh ngoại tệ cho biết, nhu cầu USD tăng mạnh thời gian này chủ yếu là do nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu. Tuy nhiên, việc người dân đang có xu hướng đẩy mạnh mua USD tích trữ cũng góp phần làm giá USD tăng nhiệt. Giá vàng trong nước thời gian này vẫn cao, trong khi giá vàng thế giới diễn biến theo chiều đi xuống, nên nhiều nhà đầu tư đã chuyển vốn sang mua USD thay vì mua vàng.

Tỷ giá USD thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 16.941 VND/USD, tăng 1 VND/USD so với thứ Bảy tuần trước. Giá mua và bán USD tại Ngân hàng Vietcombank cùng là 17.788 VND/USD, tại Ngân hàng Eximbank cũng chung mức 17.788 VND/USD, kịch trần cho phép +5% so với tỷ giá USD liên ngân hàng.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD cũng đang tăng mạnh. Sáng nay, tỷ giá Euro/USD đã trượt về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây, với chưa đầy 1,30 USD tương đương 1 Euro, từ mức trên 1,30 USD đổi được 1 Euro vào cuối tuần trước tại thị trường New York.

Đẩy Euro trượt giá so với USD chính là mâu thuẫn giữa các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về việc liệu ngân hàng này có nên hạ lãi suất đồng tiền này về mức dưới 1%. Giới phân tích lo ngại, sự bất đồng này có thể cản trở sự phục hồi của nền kinh tế sử dụng chung đồng Euro và xói mòn niềm tin của giới đầu tư.

Bên cạnh đó, triển vọng lạc quan về kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán nước này thời gian qua cũng hỗ trợ thêm cho sự đi lên của tỷ giá USD. Tuy nhiên, đã có một nghịch lý xảy ra ngay trước đó là đồng USD lên giá thậm chí trong thời gian khủng hoảng căng thẳng, do các nhà đầu tư vẫn xem trái phiếu kho bạc Mỹ là một kênh chống khủng hoảng ưu việt.

Dầu thô xuống giá

Điểm qua thị trường dầu thô, giá dầu mở cửa tuần giao dịch này trên đà đi xuống, giảm quá mốc 50 USD/thùng tái lập vào cuối tuần trước. Vào lúc 10h30 giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 giao dịch điện tử tại NYMEX tạm đứng ở 49,42 USD/thùng, giảm 0,91 USD/thùng.

Dù kinh tế Mỹ thời gian qua có những tín hiệu tích cực, nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này vẫn chưa khởi sắc, nên áp lực mất giá đối với nhiên liệu này vẫn còn đó.